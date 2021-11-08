Трубочки з пюре в кунжуті – класна альтернатива смаженій картоплі

Цей рецепт обов'язково оцінять ті, хто любить смажену картоплю. Треба приготувати пюре, додати спеції, сформувати трубочки і обсмажити в олії

Хрумкі трубочки з картопляного пюре / Фото: VARGASABOR

Зазвичай, коли залишається нез'їдена картопля, її можна творчо переробити та приготувати щось смачне. Але є велика ймовірність, що для цих трубочок з картопляного пюре у вас завжди воно буде.

Авторка рецепта VARGASABOR пропонує їх готувати в сотейнику з олією. У результаті ви отримаєте або гарнір, або самостійну цікаву страву.

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Трубочки з картопляного пюре

Інгредієнти:

Картопля – 500 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Кукурудзяний крохмаль – 4-5 ст. л.

Кунжут

Олія

Як приготувати: