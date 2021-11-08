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Трубочки з пюре в кунжуті – класна альтернатива смаженій картоплі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 листопада, 18:50
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Цей рецепт обов'язково оцінять ті, хто любить смажену картоплю. Треба приготувати пюре, додати спеції, сформувати трубочки і обсмажити в олії
Хрумкі трубочки з картопляного пюре
Хрумкі трубочки з картопляного пюре / Фото: VARGASABOR

Зазвичай, коли залишається нез'їдена картопля, її можна творчо переробити та приготувати щось смачне. Але є велика ймовірність, що для цих трубочок з картопляного пюре у вас завжди воно буде.

Авторка рецепта VARGASABOR пропонує їх готувати в сотейнику з олією. У результаті ви отримаєте або гарнір, або самостійну цікаву страву.

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Трубочки з картопляного пюре

Інгредієнти:

  • Картопля – 500 г
  • Сіль, перець, спеції – за смаком
  • Кукурудзяний крохмаль – 4-5 ст. л.
  • Кунжут
  • Олія

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити та відварити. Розім'яти в пюре та додати спеції.
  2. Всипати крохмаль і ретельно перемішати.
  3. Розділити на рівні частини, скачати в трубочки і обваляти в кунжуті.
  4. Обсмажити в сотейнику в олії, викласти на паперові рушники.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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