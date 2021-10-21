Груша пашот – рецепт бюджетного и очень ароматного десерта

Если вы никогда не обращали внимание на грушу, как на главную героиню изысканных десертов, то очень зря. Эти фрукты прекрасно выглядят не только в выпечке, но вполне самодостаточны автономно. Например, эта груша пашот, которая готовится по принципу, аналогичному для приготовления яиц. То есть слегка проваривается в ароматном сиропе.
Фудблогер Кэтрин Брукс, которая и создала этот десерт, предлагает подавать его с мороженым или бисквитом.
Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/
Груша пашот
Ингредиенты:
- 6 груш;
- ½ апельсина;
- 1 ½ стакана коричневого сахара;
- 1 палочка корицы;
- 2 звездочки аниса;
- 1 ½ ч. л. ванильного экстракта;
- 2 стакана воды.
Как приготовить:
- Очистите груши, оставив стебли, и срежьте небольшой кусок с нижней части для их устойчивости.
- Половину апельсина очистите от цедры и нарежьте ее полосками. Сок процедите.
- Вылейте сок в большой сотейник и добавьте цедру со специями, ванилью и воду.
- Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут, помешивая.
- Выложите груши в кастрюлю и накройте крышкой. Готовьте 25 минут, перевернув их примерно в середине приготовления. Выложите на тарелку.
- Из сиропа уберите специи и цедру и готовьте еще 10 минут.
- Перед подачей полейте груши сиропом.