Груша пашот – рецепт бюджетного и очень ароматного десерта

Если вы никогда не обращали внимание на грушу, как на главную героиню изысканных десертов, то очень зря. Эти фрукты прекрасно выглядят не только в выпечке, но вполне самодостаточны автономно. Например, эта груша пашот, которая готовится по принципу, аналогичному для приготовления яиц. То есть слегка проваривается в ароматном сиропе.

Фудблогер Кэтрин Брукс, которая и создала этот десерт, предлагает подавать его с мороженым или бисквитом.

Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/

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Груша пашот

Ингредиенты:

6 груш;

½ апельсина;

1 ½ стакана коричневого сахара;

1 палочка корицы;

2 звездочки аниса;

1 ½ ч. л. ванильного экстракта;

2 стакана воды.

Как приготовить: