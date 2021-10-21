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Груша пашот – рецепт бюджетного і дуже ароматного десерту

Ірина Маслова
21 жовтня, 11:29
Груші потрібні найтвердіші, вони все одно в процесі стануть м'якими і ніжними. Рецепт вимагає аніс, але якщо ви не любите його, то можливі кориця, гвоздика та імбир

Якщо ви ніколи не звертали увагу на грушу, як на головну героїню вишуканих десертів, то дуже даремно. Ці фрукти мають прекрасний вигляд не тільки у випічці, а й цілком самодостатні автономно. Наприклад, ця груша пашот, що готується за принципом, аналогічним для приготування яєць. Тобто злегка проварюється в ароматному сиропі.

Фудблокерка Кетрін Брукс, яка й створила цей десерт, пропонує подавати його з морозивом або бісквітом.

Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/

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Груша пашот

Інгредієнти:

  • 6 груш;
  • ½ апельсина;
  • 1 ½ склянки коричневого цукру;
  • 1 паличка кориці;
  • 2 зірочки анісу;
  • 1 ½ ч. л. ванільного екстракту;
  • 2 склянки води.

Як приготувати:

  1. Очистіть груші, залишивши стебла, та зріжте невеликий шматок з нижньої частини для їхньої стійкості.
  2. Половину апельсина очистіть від цедри і наріжте смужками. Сік процідіть.
  3. Вилийте сік у великій сотейник і додайте цедру зі спеціями, ваніллю і воду.
  4. Доведіть до кипіння і готуйте ще 5 хвилин, помішуючи.
  5. Викладіть груші в каструлю і накрийте кришкою. Готуйте 25 хвилин, перевернувши їх приблизно в середині приготування. Викладіть на тарілку.
  6. Із сиропу заберіть спеції та цедру і готуйте ще 10 хвилин.
  7. Перед подачею полийте груші сиропом.

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