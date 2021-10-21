Груша пашот – рецепт бюджетного і дуже ароматного десерту

Якщо ви ніколи не звертали увагу на грушу, як на головну героїню вишуканих десертів, то дуже даремно. Ці фрукти мають прекрасний вигляд не тільки у випічці, а й цілком самодостатні автономно. Наприклад, ця груша пашот, що готується за принципом, аналогічним для приготування яєць. Тобто злегка проварюється в ароматному сиропі.

Фудблокерка Кетрін Брукс, яка й створила цей десерт, пропонує подавати його з морозивом або бісквітом.

Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/

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Груша пашот

Інгредієнти:

6 груш;

½ апельсина;

1 ½ склянки коричневого цукру;

1 паличка кориці;

2 зірочки анісу;

1 ½ ч. л. ванільного екстракту;

2 склянки води.

Як приготувати: