Груши в пряном вине – рецепт самого элегантного десерта сентября

Очевидно, что этот десерт для взрослых. В отличие от легендарного персика "Мельба". И он достаточно известен не только во Франции. Если любите получать максимум пикантности, то подайте груши в вине к мясу. Те, кто попробовал это сочетание, остаются в восторге.
Груши не варятся в вине, а проходят через поширование. Это когда продукт варится в еле кипящей жидкости. Кастрюлю берите высокую, вино должно полностью покрывать груши. Что касается дополнительных ингредиентов, то есть специй, то здесь полное право выбрать то, что вы любите. Начиная от корицы и заканчивая бадьяном.
Груши в вине / Фото: instagram.com/fylgje/
Вместо сахара можно взять мед или другой подсластитель. Кстати, соус, в котором будут вариться груши, не что иное, как глинтвейн. Небольшой, но приятный бонус.
Готовить груши в вине – процесс небыстрый, но долго томить фрукты в вине, а потом еще и дать им в нем остыть обернутся великолепным десертом.
Груши в вине
Ингредиенты на 4 груши:
- 1 бутылка красного сухого вина;
- сок половины лайма и половины апельсина;
- по 1 ч. л. молотой корицы, молотого имбиря;
- 2-3 звездочки бадьяна;
- дополнительные специи – по вкусу;
- 130 г тростникового сахара.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты соединить в сотейнике с высокими стенками. Нагревать до растворения сахара.
- Очистить груши, немного срезать внизу для устойчивости.
- Поместить груши в соус и томить на медленном огне 40-50 минут. Соус должен полностью покрывать груши.
- Груши достать из соуса. Соус же можно продолжать уваривать до густоты в течение 30 минут.
- Подавать с шариком мороженого, к мясу, предварительно полив груши соусом.
Рецепт корсиканского лимонно-творожного пирога "Фиадоне" найдете здесь.