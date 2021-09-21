Груші в пряному вині – рецепт найелегантнішого десерту вересня

Вочевидь, що цей десерт для дорослих. На відміну від легендарного персика "Мельба". І він досить відомий не тільки у Франції. Якщо любите отримувати максимум пікантності, то подайте груші у вині до м'яса. Ті, хто спробував це поєднання, залишаються в захваті.
Груші не варяться у вині, а проходять через поширування. Це коли продукт вариться в ледве киплячій рідині. Каструлю беріть високу, вино має повністю покривати груші. Щодо додаткових інгредієнтів, тобто спецій, то тут повне право вибрати те, що ви любите. Починаючи від кориці й закінчуючи ясенцем.
Груші у вині / Фото: instagram.com/fylgje/
Замість цукру можна взяти мед або інший підсолоджувач. До речі, соус, у якому варитимуться груші, не що інше, як глінтвейн. Невеликий, але приємний бонус.
Готувати груші в вині – процес нешвидкий, але довго томити фрукти у вині, а потім ще й дати їм у ньому охолонути обернуться чудовим десертом.
Груші у вині
Інгредієнти на 4 груші:
- 1 пляшка червоного сухого вина;
- сік половини лайма і половини апельсина;
- по 1 ч. л. меленої кориці, меленого імбиру;
- 2-3 зірочки ясенця;
- додаткові спеції – за смаком;
- 130 г тростинного цукру.
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти з'єднати в сотейнику з високими стінками. Нагрівати до розчинення цукру.
- Очистити груші, трохи зрізати внизу для стійкості.
- Помістити груші в соус і томити на повільному вогні 40-50 хвилин. Соус має повністю покривати груші.
- Груші дістати із соусу. Соус же можна продовжувати уварювати до густоти впродовж 30 хвилин.
- Подавати з кулькою морозива, до м'яса, попередньо поливши груші соусом.
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