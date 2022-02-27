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Гуляш по-техасски, подается с макаронами – как приготовить и простой рецепт

Ирина Маслова
27 февраля, 12:44
Еще этот гуляш напоминает макароны по-флотски, только побогаче. К фаршу нужно добавить вареную фасоль и томаты в собственном соку

Обычно, когда мы говорим "гуляш", то представляем нарезанное крупно мясо с овощами, тушеное с пряностями.

Оказывается, что в Техасе его представляют иначе. А именно – это говяжий фарш, тушеный с томатами в собственном соку и фасолью.

Гуляш по-техасски / Фото: dinnersdishesanddesserts.com

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Потом это все попадает к макаронам и готовится вместе около 20 минут.

Рецепт со страницы Тrimdownclub.com.

Гуляш по-техасски

Гуляш по-техасски / Фото: www.trimdownclub.com

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Ингредиенты:

  • 15 мл оливкового масла;
  • 2 шт. нарезанного лука;
  • 450 г фарша;
  • 1 шт. нарезанный болгарский перец;
  • 150 г томатов в собственном соку;
  • 1 ч. л. молотого черного перца;
  • 1 ст. л. перца чили;
  • макароны;
  • 1 зубчик чеснока, измельченный;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 480 г консервированной или вареной фасоли.

Здесь узнаете рецепт огромной чикагской пиццы.

Как приготовить:

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  1. Обжарить лук до прозрачности, около 5 минут. Добавить фарш и болгарский перец, обжарить до румяного цвета.
  2. Слить лишний жир и добавить помидоры и фасоль. Добавить приправы и сахар, перемешать. Убавить огонь , тушить 30 минут.
  3. Отварить макароны, добавить г гуляшу и готовить под крышкой 20 минут.