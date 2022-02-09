Международный день пиццы – рецепт чикагской, американо-итальянской великанши

Для начала нужна форма с высокими бортами, тесто должно расстояться перед тем, как укладывать его в форму. Вместо итальянской колбасы может быть отварное мясо или овощная смесь

Чикагская пицца / Фото: Depositphotos

Чтобы кто не говорил, а пицца останется с нами навсегда. Даже в своих абсолютно неожиданных интерпретациях, как, например, вьетнамская пицца, которая взорвала TikTok.

В Международный ее день, который отмечается 9 февраля, решили вспомнить об уникальном, и это не громкие слова, ее варианте – чикагской пицце.

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Ценители, возможно, запротестуют, мол, это не пицца вовсе, а какой-то огромный пирог. И да, и нет. Весь состав такой, как у неаполитанской пиццы, только всего очень много и добавляется итальянская колбаса.

Чикагская пицца была придумана поварами Айком Сьюэллом и Риком Рикардо в 1943 году. В Чикаго было много итальянцев-эмигрантов, поэтому нужно было кормить их и при этом удовлетворить американских посетителей своего заведения.

Перед выпеканием тесто должно постоять в форме около 30 минут, если оно будет сжиматься, постоянно растягивайте его. Если не хочется мясную пиццу, колбасу замените таким же количеством овощной смеси.

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Рецепт с сайта Kingarthurbaking.com.

Чикагская пицца

Чикагская пицца / Фото: www.kingarthurbaking.com

Для теста:

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480 г муки;

35 г кукурузной муки;

10 г соли;

2,5 ч. л. сухих дрожжей;

4 ст. л. оливкового масла;

60 г сливочного масла, растопленного;

250 мл теплой воды.

Для начинки:

250-300 г моцареллы, нарезанной;

300 г итальянской или другой колбасы (можно заменить овощной смесью);

банка консервированных томатов (200-250 г);

3 зуб. чеснока, очищенных и измельченных;

1 ст. л. сахара, по желанию;

2 ч. л. смеси сушеных итальянских трав;

115 г пармезана;

оливковое масло.

Рецепт пиццы по-флорентийски с идеальным сочетанием шпината и яйца найдете здесь.

Как приготовить: