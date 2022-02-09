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Міжнародний день піци – рецепт чиказької, американо-італійської велетки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 лютого, 13:09
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Для початку потрібна форма з високими бортами, тісто має відстоятись перед тим, як укладати його у форму. Замість італійської ковбаси може бути відварене м'ясо або овочева суміш.
Чиказька піца
Чиказька піца / Фото: Depositphotos

Що хтось не казав би, а піца лишиться з нами назавжди. Навіть у своїх абсолютно несподіваних інтерпретаціях, як, наприклад, в'єтнамська піца, яка підірвала TikTok.

У Міжнародний її день, який відзначається 9 лютого, вирішили згадати про унікальний, і це не гучні слова, її варіант – чиказьку піцу.

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Цінителі, можливо, запротестують, мовляв, це не піца зовсім, а якийсь величезний пиріг. І так, і ні. Весь склад такий, як у неаполітанської піци, тільки всього дуже багато і додається італійська ковбаса.

Чиказька піца була придумана кухарями Айком Сьюеллом та Ріком Рікардо у 1943 році. У Чикаго було багато італійців-емігрантів, тому потрібно було годувати їх і задовольнити американських відвідувачів свого закладу.

Перед випіканням тісто має постояти у формі близько 30 хвилин, якщо воно збиратиметься, постійно розтягуйте його. Якщо не хочеться м'ясну піцу, ковбасу замініть такою ж кількістю овочевої суміші.

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Рецепт із сайту Kingarthurbaking.com.

Чиказька піца

Чиказька піца
Чиказька піца / Фото: www.kingarthurbaking.com

Для тіста:

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  • 480 г борошна;
  • 35 г кукурудзяного борошна;
  • 10 г солі;
  • 2,5 ч. л. сухих дріжджів;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 60 г вершкового масла, розтопленого;
  • 250мл теплої води.

Для начинки:

  • 250-300 г моцарели, нарізаної;
  • 300 г італійської або іншої ковбаси (можна замінити овочевою сумішшю);
  • бляшанка консервованих томатів (200-250 г);
  • 3 зуб. часнику, очищених та подрібнених;
  • 1 ст. л. цукру, за бажанням;
  • 2 ч. л. суміші сушених італійських трав;
  • 115 г пармезану;
  • оливкова олія.

Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яйця знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Для тіста змішайте борошно з іншими інгредієнтами і замісіть вручну до гладкості. Залиште в теплому місці для вистоювання на 40-60 хвилин.
  2. Форму та її борти змастіть оливковою олією. Укладіть тісто у форму, розтягніть по краях форми, накрийте і дайте постояти 25-30 хвилин. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  3. Випікайте корж упродовж 10 хвилин, доки він не затвердіє і почне підрум'янюватися.
  4. Для начинки з помідорів злийте сік, подрібніть їх. Змішайте з травами, а також часником та цукром (якщо ви їх використовуєте). Додайте сіль до смаку.
  5. Покрийте дно основи нарізаною моцарелою. Додайте ковбасу (або обсмажені овочі), потім томатну суміш. Посипте тертим пармезаном і збризкайте оливковою олією.
  6. Випікайте близько 25 хвилин або доки сир не стане золотаво-коричневим. Дайте піці охолонути 15 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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