Міжнародний день піци – рецепт чиказької, американо-італійської велетки

Для початку потрібна форма з високими бортами, тісто має відстоятись перед тим, як укладати його у форму. Замість італійської ковбаси може бути відварене м'ясо або овочева суміш.

Чиказька піца / Фото: Depositphotos

Що хтось не казав би, а піца лишиться з нами назавжди. Навіть у своїх абсолютно несподіваних інтерпретаціях, як, наприклад, в'єтнамська піца, яка підірвала TikTok.

У Міжнародний її день, який відзначається 9 лютого, вирішили згадати про унікальний, і це не гучні слова, її варіант – чиказьку піцу.

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Цінителі, можливо, запротестують, мовляв, це не піца зовсім, а якийсь величезний пиріг. І так, і ні. Весь склад такий, як у неаполітанської піци, тільки всього дуже багато і додається італійська ковбаса.

Чиказька піца була придумана кухарями Айком Сьюеллом та Ріком Рікардо у 1943 році. У Чикаго було багато італійців-емігрантів, тому потрібно було годувати їх і задовольнити американських відвідувачів свого закладу.

Перед випіканням тісто має постояти у формі близько 30 хвилин, якщо воно збиратиметься, постійно розтягуйте його. Якщо не хочеться м'ясну піцу, ковбасу замініть такою ж кількістю овочевої суміші.

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Рецепт із сайту Kingarthurbaking.com.

Чиказька піца

Чиказька піца / Фото: www.kingarthurbaking.com

Для тіста:

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480 г борошна;

35 г кукурудзяного борошна;

10 г солі;

2,5 ч. л. сухих дріжджів;

4 ст. л. оливкової олії;

60 г вершкового масла, розтопленого;

250мл теплої води.

Для начинки:

250-300 г моцарели, нарізаної;

300 г італійської або іншої ковбаси (можна замінити овочевою сумішшю);

бляшанка консервованих томатів (200-250 г);

3 зуб. часнику, очищених та подрібнених;

1 ст. л. цукру, за бажанням;

2 ч. л. суміші сушених італійських трав;

115 г пармезану;

оливкова олія.

Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яйця знайдете тут.

Як приготувати: