Гусь на Рождество и Новый год – как приготовить, чтоб он не был жестким

Гусь в духовке, как ничто другое, ассоциируется с Рождеством и Новый годом. Как и запеченную утку, гуся приготовить просто.
Вот только иногда бывает, что усилия превратились в жесткое и сухое мясо. Это значит, что гусь не настоялся в холоде или не пропитался маринадом.
Гусь в духовке на Рождество и Новый год / Фото: instagram.com/dilya_chef/
Чтобы получить хрустящую корочку, гуся нужно подержать в специях и маринаде в холодильнике минимум 12 часов. Это могут быть соусы на основе горчицы, меда, соевого соуса, белого сухого вина.
Любой гусь требует начинки - гречка, капуста, яблоки. Заполнять тушку начинкой нужно на 2/3. А саму тушку класть брюшком вверх.
В жаровню, желательно керамическую, нужно налить воды, высотой около 2 см.
Сначала гуся нужно поставить в разогретую до 200 и больше градусов духовку на 40 минут, потом запекать при 180 около двух часов.
Фудблогер dilya_chef советует проверять готовность гуся проколом в самом толстом месте. Сок должен быть прозрачным.
Точное время и температуру запекания определяйте по своей духовке.
Гусь в духовке на Рождество и Новый год
Ингредиенты:
- гусь;
- 800 г яблок;
- 1,5 ч. л. мускатного ореха;
- 2 ч. л. паприки;
- по 1 ч. л. кориандра, соли;
- 8 ст. л. соевого соуса;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. меда.
Как приготовить:
- У гуся убрать остатки перьев, вычистить копчиковую железу, срезать излишки жира из брюшка. Вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Смешать все сухие специи.
- Натереть гуся сухими специями внутри и снаружи. Оставить на один час при комнатной температуре.
- Для маринада в отдельной миске смешать мед, оливковое масло, соевый соус. Обмазать снаружи и внутри, оставить на 15 минут. Повторить смазывание еще раз.
- Завернуть в пищевую пленку и оставить на 12 часов в холодильнике.
- Скрепить разрез в области шеи зубочистками, чтобы сок не вытекал во время запекания.
- Яблоки разрезать на 4 части, очистить от сердцевины. Уложить в брюшко. Скрепить брюшко зубочистками. Крепко связать лапки. Прогреть духовку до 210-220 градусов.
- Еще раз смазать гуся маринадом и уложить в посуду для запекания брюшком вверх. Запекать около 40 минут до зарумянивания.
- Остальные яблоки разрезать пополам и обложить гуся. Накрыть фольгой, уменьшить температуру до 180 градусов и продолжать запекать около 2 часов.
- После готовности выключить огонь и оставить гуся в духовке на 10-15 минут.