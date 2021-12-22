Гусь на Рождество и Новый год – как приготовить, чтоб он не был жестким

Гусь в духовке, как ничто другое, ассоциируется с Рождеством и Новый годом. Как и запеченную утку, гуся приготовить просто.

Вот только иногда бывает, что усилия превратились в жесткое и сухое мясо. Это значит, что гусь не настоялся в холоде или не пропитался маринадом.

Гусь в духовке на Рождество и Новый год / Фото: instagram.com/dilya_chef/

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Чтобы получить хрустящую корочку, гуся нужно подержать в специях и маринаде в холодильнике минимум 12 часов. Это могут быть соусы на основе горчицы, меда, соевого соуса, белого сухого вина.

Любой гусь требует начинки - гречка, капуста, яблоки. Заполнять тушку начинкой нужно на 2/3. А саму тушку класть брюшком вверх.

В жаровню, желательно керамическую, нужно налить воды, высотой около 2 см.

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Сначала гуся нужно поставить в разогретую до 200 и больше градусов духовку на 40 минут, потом запекать при 180 около двух часов.

Фудблогер dilya_chef советует проверять готовность гуся проколом в самом толстом месте. Сок должен быть прозрачным.

Точное время и температуру запекания определяйте по своей духовке.

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Гусь в духовке на Рождество и Новый год

Ингредиенты:

гусь;

800 г яблок;

1,5 ч. л. мускатного ореха;

2 ч. л. паприки;

по 1 ч. л. кориандра, соли;

8 ст. л. соевого соуса;

4 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. меда.

Как приготовить: