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Гусь на Рождество и Новый год – как приготовить, чтоб он не был жестким

Ирина Маслова
22 декабря, 12:39
Чтобы гусь хорошо пропекся, был с хрустящей корочкой и сочным, его нужно подержать в холоде минимум 6 часов. Лучше ингредиенты для маринада – мед, горчица, белое вино, розмарин, молотый имбирь

Гусь в духовке, как ничто другое, ассоциируется с Рождеством и Новый годом. Как и запеченную утку, гуся приготовить просто.

Вот только иногда бывает, что усилия превратились в жесткое и сухое мясо. Это значит, что гусь не настоялся в холоде или не пропитался маринадом.

Гусь в духовке на Рождество и Новый год / Фото: instagram.com/dilya_chef/

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Чтобы получить хрустящую корочку, гуся нужно подержать в специях и маринаде в холодильнике минимум 12 часов. Это могут быть соусы на основе горчицы, меда, соевого соуса, белого сухого вина.

Любой гусь требует начинки - гречка, капуста, яблоки. Заполнять тушку начинкой нужно на 2/3. А саму тушку класть брюшком вверх.

В жаровню, желательно керамическую, нужно налить воды, высотой около 2 см.

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Сначала гуся нужно поставить в разогретую до 200 и больше градусов духовку на 40 минут, потом запекать при 180 около двух часов.

Фудблогер dilya_chef советует проверять готовность гуся проколом в самом толстом месте. Сок должен быть прозрачным.

Точное время и температуру запекания определяйте по своей духовке.

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Гусь в духовке на Рождество и Новый год

Ингредиенты:

  • гусь;
  • 800 г яблок;
  • 1,5 ч. л. мускатного ореха;
  • 2 ч. л. паприки;
  • по 1 ч. л. кориандра, соли;
  • 8 ст. л. соевого соуса;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. меда.

Как приготовить:

  1. У гуся убрать остатки перьев, вычистить копчиковую железу, срезать излишки жира из брюшка. Вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Смешать все сухие специи.
  2. Натереть гуся сухими специями внутри и снаружи. Оставить на один час при комнатной температуре.
  3. Для маринада в отдельной миске смешать мед, оливковое масло, соевый соус. Обмазать снаружи и внутри, оставить на 15 минут. Повторить смазывание еще раз.
  4. Завернуть в пищевую пленку и оставить на 12 часов в холодильнике.
  5. Скрепить разрез в области шеи зубочистками, чтобы сок не вытекал во время запекания.
  6. Яблоки разрезать на 4 части, очистить от сердцевины. Уложить в брюшко. Скрепить брюшко зубочистками. Крепко связать лапки. Прогреть духовку до 210-220 градусов.
  7. Еще раз смазать гуся маринадом и уложить в посуду для запекания брюшком вверх. Запекать около 40 минут до зарумянивания.
  8. Остальные яблоки разрезать пополам и обложить гуся. Накрыть фольгой, уменьшить температуру до 180 градусов и продолжать запекать около 2 часов.
  9. После готовности выключить огонь и оставить гуся в духовке на 10-15 минут.