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Гусак на Різдво та Новий рік – як приготувати, щоб він не був жорстким

Ірина Маслова
22 грудня, 12:39
Щоб гусак добре пропікся, був з хрусткою скоринкою та соковитим, його потрібно потримати в холоді мінімум 6 годин. Найкращі інгредієнти для маринаду – мед, гірчиця, біле вино, розмарин, мелений імбир

Гусак у духовці, як ніщо інше, асоціюється з Різдвом та Новим роком. Як і запечену качку, гусака приготувати просто.

От тільки іноді буває, що зусилля перетворилися на тверде та сухе м'ясо. Це означає, що гусак не настоявся в холоді або не просочився маринадом.

Гусак у духовці на Різдво та Новий рік / Фото: instagram.com/dilya_chef/

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Щоб отримати хрумку скоринку, гуся треба потримати в спеціях та маринаді в холодильнику мінімум 12 годин. Це можуть бути соуси на основі гірчиці, меду, соєвого соусу, білого сухого вина.

Будь-який гусак вимагає начинки - гречка, капуста, яблука. Заповнювати начинкою треба на 2/3. А саму тушку класти черевцем догори.

У жаровню, бажано керамічну, потрібно налити води, заввишки близько 2 см.

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Спочатку гусака потрібно поставити в розігріту до 200 і більше градусів духовку на 40 хвилин, потім запікати за 180 близько двох годин.

Фудблогерка dilya_chef радить перевіряти готовність гусака проколом у найтовстішому місці. Сік має бути прозорим.

Гусак у духовці на Різдво та Новий рік

Інгредієнти:

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  • гусак;
  • 800 г яблук;
  • 1,5 ч. л. мускатного горіха;
  • 2 ч. л. паприки;
  • по 1 ч. л. коріандру, солі;
  • 8 ст. л. соєвого соусу;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 2 ст. л. меду.

Як приготувати:

  1. У гусака прибрати залишки пір'я, вичистити куприкову залозу, зрізати надлишки жиру з черевця. Вимити та обсушити паперовими рушниками. Змішати усі сухі спеції.
  2. Натерти гусака сухими спеціями всередині та зовні. Залишити на годину за кімнатної температури.
  3. Для маринаду в окремій мисці змішати мед, оливкову олію, соєвий соус. Обмазати зовні та всередині, залишити на 15 хвилин. Повторити змащення ще раз.
  4. Загорнути у харчову плівку та залишити на 12 годин у холодильнику.
  5. Скріпити розріз у ділянці шиї зубочистками, щоб сік не виливався під час запікання.
  6. Яблука розрізати на 4 частини, очистити від серцевини. Укласти в черевце. Скріпити черевце зубочистками. Міцно зв'язати лапки. Прогріти духовку до 210-220 градусів.
  7. Ще раз змастити гусака маринадом і покласти в посуд для запікання черевцем догори. Запікати близько 40 хвилин до зарум'янювання.
  8. Інші яблука розрізати навпіл і обкласти гусака. Накрити фольгою, зменшити температуру до 180 градусів та продовжувати запікати близько 2 годин.
  9. Після готовності вимкнути вогонь та залишити гусака у духовці на 10-15 хвилин.