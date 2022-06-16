Хек со вкусом вареных раков – рецепт легкого ужина для любителей рыбы

Хек и минтай – сравнительно недорогая рыба. Еще она удобна в том плане, что готовится очень быстро. Правда, обычно она бывает суховатой.
Здесь все фудблогеры советуют жарить хека на сливочном масле.
Хек с овощами на завтрак
Alina FooDee рекомендует использовать стебли укропа без верхней зелени, они хорошо подходят для этого рецепта. И чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.
Жареный хек на ужин
Жареный хек на ужин / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- минтай или хек – 800 г;
- лук – 2 шт. (небольшие);
- морковь – 1 шт.;
- сливочное масло;
- стебли укропа – 1 пучок;
- лавровый лист – 1 шт.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Рыбу помыть, почистить, удалить плавники и черную пленку внутри, порционно нарезать. Посолить.
- Лук нарезать полукольцами, морковь крупной соломкой, стебли укропа нарезать крупно. На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить половину лука и моркови. На овощи выложить кусочки рыбы, сверху – остальной лук и морковь.
- Посыпать укропом, поперчить и добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и томить 20-25 минут до полной готовности рыбы.
Все подробности этого ужина смотрите в ролике от автора рецепта.
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