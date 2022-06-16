Хек зі смаком варених раків – рецепт легкої вечері для любителів риби

Хек і мінтай – порівняно недорога риба. Ще вона зручна в тому плані, що готується дуже швидко. Правда, зазвичай вона буває сухуватою.
Тут усі фудблогери радять смажити хека на вершковому маслі.
Хек з овочами на сніданок
Alina FooDee рекомендує використовувати стебла кропу без верхньої зелені, вони добре підходять для цього рецепта. І що більше вершкового масла, то смачнішим буде соус і соковитішою риба.
Смажений хек на вечерю
Смажений хек на вечерю
Інгредієнти:
- мінтай або хек – 800 г;
- цибуля – 2 шт. (невеликі);
- морква – 1 шт.;
- вершкове масло;
- стебла кропу – 1 пучок;
- лаврове листя – 1 шт.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Рибу помити, почистити, видалити плавники та чорну плівку всередині, порційно нарізати. Посолити.
- Цибулю нарізати півкільцями, моркву великою соломкою, стебла кропу нарізати крупно. На сковороді розігріти вершкове масло. Викласти половину цибулі та моркви. На овочі викласти шматочки риби, зверху – решту цибулі та моркви.
- Посипати кропом, поперчити та додати лаврове листя. Накрити кришкою і томити 20-25 хвилин до повної готовності риби.
Усі подробиці цієї вечері дивіться в ролику від авторки рецепта.
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