Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Смажимо до скоринки

Тісто за 10 хвилин

Смак дитинства

Чим замінити вершки

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Вечеря за 15 хвилин – приготуйте мінтай, він буде з вершковим смаком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 17:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Причому ніяких вершків, сметани або масла не потрібно. Тільки цибуля та спеції
Мінтай на вечерю
Мінтай на вечерю / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Приготувати неймовірно смачно можна навіть недорогу рибу, мінтай – не виняток.

Після того, як ви обробите рибу на порційні шматки, вони мають бути не надто великими, додайте спеції та залиште на кілька хвилин.

Реклама

Поки риба смажиться, приготуйте гарнір. Це може бути рис або картопля.

Авторка рецепта Калніна Наталія радить брати будь-яку бюджетну рибу.

Мінтай з цибулею на вечерю

Мінтай з цибулею на вечерю
Мінтай з цибулею на вечерю / Фото: Калнина Наталья

Реклама

Складові:

  • мінтай – 3-4шт.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • чорний перець – за смаком;
  • цибуля – 2-3шт.;
  • олія – 4-5 ст. л.

Мінтай можна зробити у сирно-вершковій заливці – подробиці тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Рибу помити, нарізати на невеликі шматочки. Додати спеції та перемішати.
  2. Цибулю нарізати й обсмажити на олії до прозорості.
  3. Додати мінтай, перемішати й томити під кришкою 10 хвилин.
  4. Перевернути рибу на інший бік і смажити до готовності.

Докладніше про цей рецепт дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Секрети свіжості
Як зберігати цвітну капусту?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Дізнатись рецепт
Рецепт за гороскопом
Що приготувати для Стрільців
Дізнатися страву
Кулінарна швидка допомога
Рятуємо пересолене
Як виправити
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Контроль якості
Перевірити свіжість молока
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти