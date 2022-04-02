Швидка маринована скумбрія – найпростіший та перевірений рецепт

Ця скумбрія маринується не цілою, а нарізаною. Її можна їсти за вісім годин, але максимально промаринується вона впродовж доби

Як смачно замаринувати скумбрію / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Продукти, що побували в маринаді, – це чудовий гарнір, якщо це швидкий маринований буряк, та ще чудова холодна закуска.

Процес маринування справді врятує, коли в холодильнику є риба, а електрика тимчасово відсутня.

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Щодо скумбрії, то це ще й зручно. Адже ми самі контролюємо кількість солі та інших спецій.

Важливо маринувати рибу в скляній або емальованій ємності.

Рецепт з каналу Їдокoff. Там радять брати сіль великого помелу.

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Швидка маринована скумбрія

Маринувати скумбрію треба в скляному або емальованому посуді / Фото: instagram.com/stkcpics/

Інгредієнти на літр води:

6-7 горошин духмяного перцю;

3 лаврового листя;

по 2 ст. л. з гіркою цукру та солі;

2 ст. л. оцту 9%.

Якщо у вас залежалася капуста, її теж можна швидко замаринувати. Закуска буде готова за шість годин.

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Як приготувати: