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Швидка маринована скумбрія – найпростіший та перевірений рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 квітня, 13:39
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Ця скумбрія маринується не цілою, а нарізаною. Її можна їсти за вісім годин, але максимально промаринується вона впродовж доби
Як смачно замаринувати скумбрію
Як смачно замаринувати скумбрію / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Продукти, що побували в маринаді, – це чудовий гарнір, якщо це швидкий маринований буряк, та ще чудова холодна закуска.

Процес маринування справді врятує, коли в холодильнику є риба, а електрика тимчасово відсутня.

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Щодо скумбрії, то це ще й зручно. Адже ми самі контролюємо кількість солі та інших спецій.

Важливо маринувати рибу в скляній або емальованій ємності.

Рецепт з каналу Їдокoff. Там радять брати сіль великого помелу.

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Швидка маринована скумбрія

Маринувати скумбрію треба в скляному або емальованому посуді
Маринувати скумбрію треба в скляному або емальованому посуді / Фото: instagram.com/stkcpics/

Інгредієнти на літр води:

  • 6-7 горошин духмяного перцю;
  • 3 лаврового листя;
  • по 2 ст. л. з гіркою цукру та солі;
  • 2 ст. л. оцту 9%.

Якщо у вас залежалася капуста, її теж можна швидко замаринувати. Закуска буде готова за шість годин.

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Як приготувати:

  1. Воду довести до кипіння. Додати перець, цукор, сіль та лаврове листя.
  2. Перемішати, довести до кипіння. Дати охолонути до кімнатної температури.
  3. Рибу добре почистити та нарізати на порційні шматочки. Добре промити.
  4. Викласти у скляну ємність.
  5. У маринад влити оцет, перемішати та залити рибу. Накрити ємність та залишити за кімнатної температури на 24 години.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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