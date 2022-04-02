Швидка маринована скумбрія – найпростіший та перевірений рецепт

Продукти, що побували в маринаді, – це чудовий гарнір, якщо це швидкий маринований буряк, та ще чудова холодна закуска.
Процес маринування справді врятує, коли в холодильнику є риба, а електрика тимчасово відсутня.
Щодо скумбрії, то це ще й зручно. Адже ми самі контролюємо кількість солі та інших спецій.
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Важливо маринувати рибу в скляній або емальованій ємності.
Рецепт з каналу Їдокoff. Там радять брати сіль великого помелу.
Швидка маринована скумбрія
Інгредієнти на літр води:
- 6-7 горошин духмяного перцю;
- 3 лаврового листя;
- по 2 ст. л. з гіркою цукру та солі;
- 2 ст. л. оцту 9%.
Якщо у вас залежалася капуста, її теж можна швидко замаринувати. Закуска буде готова за шість годин.
Як приготувати:
- Воду довести до кипіння. Додати перець, цукор, сіль та лаврове листя.
- Перемішати, довести до кипіння. Дати охолонути до кімнатної температури.
- Рибу добре почистити та нарізати на порційні шматочки. Добре промити.
- Викласти у скляну ємність.
- У маринад влити оцет, перемішати та залити рибу. Накрити ємність та залишити за кімнатної температури на 24 години.