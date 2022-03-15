Куди подіти трохи зіпсовану капусту – швидко замаринувати та отримати чудову закуску

Отже, капусту можна не лише квасити, а й дуже швидко замаринувати. За наявності буряків і за бажання зробити корисний гарнір до м'яса – її можна замаринувати.
Цю капусту також можна використовувати як гарнір або начинку для пирогів і пиріжків.
Як запевняє авторка рецепта Alina FooDee, маринована капуста буде готова за шість годин.
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Маринована капуста
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 2 кг;
- морква – 200 г.
Маринад:
- вода – 1 л;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 165 г;
- оцет – 135 г;
- лаврове листя – 2 шт.;
- духмяний перець та чорний перець – кілька горошин.
Як правильно і швидко замаринувати пряні печериці – читайте тут.
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати. Моркву натерти на тертці. З'єднати та перемішати. Викласти в емальовану або скляну ємність.
- Закип'ятити воду, додати цукор, сіль, лаврове листя, духмяний перець та перець горошком. Прокип'ятити 10 хвилин. Зняти з вогню, додати оцет.
- Залити капусту гарячим маринадом, залишити за кімнатної температури до повного охолоджування, потім помістити в холодильник на 6 годин.
Як правильно нашаткувати капусту для маринування – дивіться у ролику.