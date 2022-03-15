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Куда деть слегка испорченную капусту – быстро замариновать и получить отличную закуску

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 марта, 18:20
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Капуста будет готова через шесть часов после того, как попадет под горячий маринад. Мариноваться она должна в холодильнике
Маринованная капуста
Маринованная капуста / Фото: Depositphotos

Итак, капусту можно не только квасить, но и очень быстро замариновать. При наличии свеклы и при желании сделать полезный гарнир к мясу – ее можно замариновать.

Эту капусту тоже можно использовать в качестве гарнира или начинки для пирогов и пирожков.

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Как уверяет автор рецепта Alina FooDee, маринованная капуста будет готова через шесть часов.

Маринованная капуста

Маринованная капуста
Маринованная капуста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • капуста белокочанная – 2 кг;
  • морковь – 200 г.

Маринад:

  • вода – 1 л ;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 165 г;
  • уксус – 135 г;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • душистый перец и черный перец – несколько горошин.

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Как приготовить:

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  1. Капусту нашинковать. Морковь натереть на терке. Соединить и перемешать. Выложить в эмалированную или стеклянную емкость.
  2. Закипятить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, душистый перец и перец горошком. Прокипятить 10 минут. Снять с огня, добавить уксус.
  3. Залить капусту горячим маринадом, оставить при комнатной температуре до полного остывания, потом поместить в холодильник на 6 часов.

Как правильно нашинковать капусту для маринования – смотрите в ролике.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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