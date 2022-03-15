Куда деть слегка испорченную капусту – быстро замариновать и получить отличную закуску

Капуста будет готова через шесть часов после того, как попадет под горячий маринад. Мариноваться она должна в холодильнике

Маринованная капуста / Фото: Depositphotos

Итак, капусту можно не только квасить, но и очень быстро замариновать. При наличии свеклы и при желании сделать полезный гарнир к мясу – ее можно замариновать.

Эту капусту тоже можно использовать в качестве гарнира или начинки для пирогов и пирожков.

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Как уверяет автор рецепта Alina FooDee, маринованная капуста будет готова через шесть часов.

Маринованная капуста

Маринованная капуста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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капуста белокочанная – 2 кг;

морковь – 200 г.

Маринад:

вода – 1 л ;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 165 г;

уксус – 135 г;

лавровый лист – 2 шт.;

душистый перец и черный перец – несколько горошин.

Как правильно и быстро замариновать пряные шампиньоны – читайте здесь.

Как приготовить:

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Капусту нашинковать. Морковь натереть на терке. Соединить и перемешать. Выложить в эмалированную или стеклянную емкость. Закипятить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, душистый перец и перец горошком. Прокипятить 10 минут. Снять с огня, добавить уксус. Залить капусту горячим маринадом, оставить при комнатной температуре до полного остывания, потом поместить в холодильник на 6 часов.

Как правильно нашинковать капусту для маринования – смотрите в ролике.