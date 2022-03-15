Куда деть слегка испорченную капусту – быстро замариновать и получить отличную закуску

Итак, капусту можно не только квасить, но и очень быстро замариновать. При наличии свеклы и при желании сделать полезный гарнир к мясу – ее можно замариновать.
Эту капусту тоже можно использовать в качестве гарнира или начинки для пирогов и пирожков.
Как уверяет автор рецепта Alina FooDee, маринованная капуста будет готова через шесть часов.
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Маринованная капуста
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 2 кг;
- морковь – 200 г.
Маринад:
- вода – 1 л ;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 165 г;
- уксус – 135 г;
- лавровый лист – 2 шт.;
- душистый перец и черный перец – несколько горошин.
Как правильно и быстро замариновать пряные шампиньоны – читайте здесь.
Как приготовить:
- Капусту нашинковать. Морковь натереть на терке. Соединить и перемешать. Выложить в эмалированную или стеклянную емкость.
- Закипятить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, душистый перец и перец горошком. Прокипятить 10 минут. Снять с огня, добавить уксус.
- Залить капусту горячим маринадом, оставить при комнатной температуре до полного остывания, потом поместить в холодильник на 6 часов.
Как правильно нашинковать капусту для маринования – смотрите в ролике.