Быстрая маринованная свекла – можно есть через 25 минут

Быстрая маринованная свекла / Фото: instagram.com/recepti_animari/
Свекла – это не только борщ и самые разные салаты, ее смело можно мариновать на один раз и на будущее. Маринованная свекла будет хорошо храниться в контейнере.
Сначала ее, нарезанную, нужно запечь со всех сторон, затем замариновать.
Рецепт со страницы recepti_animari.
Далее по теме
Быстрая маринованная свекла
Ингредиенты:
- свекла – 600 г;
- соль, перец – по вкусу;
- сушеная петрушка – 10 г;
- растительное масло – 1-1.5 ст. л.
Для маринада:
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- мед – 1 ч. л.;
- красный винный уксус или бальзамик – 1 ст. л.
Рецепт украинского блюда шпундры из свеклы и мяса узнаете здесь.
Как приготовить:
- Очистить свеклу, нарезать полукольцами толщиной 1 см.
- Выстелить противень бумагой для запекания. Выложить ломтики свеклы в один слой, сбрызнуть маслом и запекать при 200 градусах 20-25 минут. Перевернуть и запекать до готовности.
- Очистить и мелко нарезать чеснок. Соединить и тщательно смешать маринад: 2 ст. л. оливкового масла, мед, чеснок и уксус.
- Выложить горячие ломтики свеклы в салатник. Добавить петрушку и маринад. Хорошо все перемешать, добавить по вкусу соль и молотый черный перец.