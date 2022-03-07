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Быстрая маринованная свекла – можно есть через 25 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 марта, 08:52
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После того, как свекла запечется, ее нужно поместить в маринад из растительного масла, меда и чеснока
Быстрая маринованная свекла
Быстрая маринованная свекла / Фото: instagram.com/recepti_animari/

Свекла – это не только борщ и самые разные салаты, ее смело можно мариновать на один раз и на будущее. Маринованная свекла будет хорошо храниться в контейнере.

Сначала ее, нарезанную, нужно запечь со всех сторон, затем замариновать.

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Рецепт со страницы recepti_animari.

Быстрая маринованная свекла

Ингредиенты:

  • свекла – 600 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • сушеная петрушка – 10 г;
  • растительное масло – 1-1.5 ст. л.

Для маринада:

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  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • мед – 1 ч. л.;
  • красный винный уксус или бальзамик – 1 ст. л.

Рецепт украинского блюда шпундры из свеклы и мяса узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Очистить свеклу, нарезать полукольцами толщиной 1 см.
  2. Выстелить противень бумагой для запекания. Выложить ломтики свеклы в один слой, сбрызнуть маслом и запекать при 200 градусах 20-25 минут. Перевернуть и запекать до готовности.
  3. Очистить и мелко нарезать чеснок. Соединить и тщательно смешать маринад: 2 ст. л. оливкового масла, мед, чеснок и уксус.
  4. Выложить горячие ломтики свеклы в салатник. Добавить петрушку и маринад. Хорошо все перемешать, добавить по вкусу соль и молотый черный перец.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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