Швидкий маринований буряк – можна їсти за 25 хвилин

Швидкий маринований буряк / Фото: instagram.com/recepti_animari/
Буряк – це не тільки борщ та найрізноманітніші салати, його сміливо можна маринувати на один раз і на майбутнє. Маринований буряк добре зберігатиметься у контейнері.
Спочатку його, нарізаний, треба запекти з усіх боків, потім замаринувати.
Рецепт зі сторінки recepti_animari.
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Швидкий маринований буряк
Інгредієнти:
- буряк – 600 г;
- сіль, перець – за смаком;
- сушена петрушка – 10 г;
- олія – 1-1.5 ст. л.
Для маринаду:
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- часник (подрібнений) – 2-3 зубчики;
- мед – 1 ч. л.;
- червоний винний оцет – 1 ст. л.
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Як приготувати:
- Очистити буряк, нарізати півкільцями завтовшки 1 см.
- Вистелити деко папером для запікання. Викласти скибочки буряка в один шар, збризнути олією і запікати за 200 градусів 20-25 хвилин. Перевернути та запікати до готовності.
- Очистити та дрібно нарізати часник. З'єднати та ретельно змішати інгредієнти для маринаду.
- Викласти гарячі скибочки буряків у салатник. Додати петрушку та маринад. Добре все перемішати, додати сіль та мелений чорний перець.