Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Не відварювати, а обсмажити – як приготувати салат з буряком, цибулею та горіхами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 19:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Буряк потрібно нашаткувати якнайтонше, цибуля обсмажується окремо. Рекомендують заправити салат невеликою кількістю бальзамічного соусу
Салат с жареной свеклой
Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко

Складно знайти продукт, який би не був органічним за смаком разом з буряком. Як приготувати салат з ним, чорносливом та кукурудзою – ми розповідали.

Тепер новий варіянт, з обсмаженим буряком.

Реклама

Судячи зі способу приготування та інгредієнтів, цей салат стане тільки смачнішим, якщо постоїть трохи в холодильнику. Їсти його можна як теплим, так і холодним.

На каналі Готує RayVika. Весело. Смачно та Легко просять звертати увагу на обсмажування буряка. Він має тушкуватись у власному соку на повільному вогні.

Салат зі смаженим буряком

Інгредієнти:

Реклама
  • буряк – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • бальзамічний соус – 1-2 ч. л.;
  • олія – 50 мл;
  • лимонний сік – 2-3 ст. л;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • волоські горіхи – 50-100 г;
  • сіль, зелень – за смаком.

Тут знайдете рецепт з квашеною капустою, для нього теж потрібні буряки і ще – фета.

Як приготувати:

  1. Сирий буряк натерти і додати одну чайну ложку цукру, перемішати. Обсмажити на сухій сковороді на повільному вогні 30 хвилин. Викласти в салатницю та накрити кришкою.
  2. Цибулю нарізати соломкою. Обсмажити до золотавості, наприкінці додати трохи солі. Додати з олією до буряків. Додати сік лимона до цибулі та буряків.
  3. Додати бальзамічний соус та перемішати.
  4. Волоські горіхи подрібнити, додати до салату. Нарізати зелень і додати в салат. Перемішати. Довести до смаку перцем, сіллю.

Тут дивіться процес приготування цього салату.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти