Не відварювати, а обсмажити – як приготувати салат з буряком, цибулею та горіхами

Буряк потрібно нашаткувати якнайтонше, цибуля обсмажується окремо. Рекомендують заправити салат невеликою кількістю бальзамічного соусу

Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко

Складно знайти продукт, який би не був органічним за смаком разом з буряком. Як приготувати салат з ним, чорносливом та кукурудзою – ми розповідали.

Тепер новий варіянт, з обсмаженим буряком.

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Судячи зі способу приготування та інгредієнтів, цей салат стане тільки смачнішим, якщо постоїть трохи в холодильнику. Їсти його можна як теплим, так і холодним.

На каналі Готує RayVika. Весело. Смачно та Легко просять звертати увагу на обсмажування буряка. Він має тушкуватись у власному соку на повільному вогні.

Салат зі смаженим буряком

Інгредієнти:

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буряк – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

бальзамічний соус – 1-2 ч. л.;

олія – 50 мл;

лимонний сік – 2-3 ст. л;

цукор – 1 ч. л.;

волоські горіхи – 50-100 г;

сіль, зелень – за смаком.

Тут знайдете рецепт з квашеною капустою, для нього теж потрібні буряки і ще – фета.

Як приготувати:

Сирий буряк натерти і додати одну чайну ложку цукру, перемішати. Обсмажити на сухій сковороді на повільному вогні 30 хвилин. Викласти в салатницю та накрити кришкою. Цибулю нарізати соломкою. Обсмажити до золотавості, наприкінці додати трохи солі. Додати з олією до буряків. Додати сік лимона до цибулі та буряків. Додати бальзамічний соус та перемішати. Волоські горіхи подрібнити, додати до салату. Нарізати зелень і додати в салат. Перемішати. Довести до смаку перцем, сіллю.

Тут дивіться процес приготування цього салату.