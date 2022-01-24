Трихвилинний салат з буряком та кукурудзою – ідеальний рецепт для вечері

Головна роль у цьому салаті у буряків. Тому їх потрібно зварити за всіма правилами, щоб овоч успішно впорався зі своєю місією.
Далі все просто: червона цибуля і часник подрібнюються, чорнослив заздалегідь замочується в гарячій воді, а заправити салат потрібно олією та соком лимона.
Якщо любите сметанну або йогуртову заправку, беріть їх.
Далі по темі
Салат з буряком та консервованою кукурудзою
Інгредієнти:
- кукурудза консервована – 1 б.;
- буряк – 3 шт.;
- червона цибуля – 1 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- чорнослив – 70 г;
- сік лимона – 1-2 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Ще спробуйте на вечерю корисний салат з фейхоа. Туди теж потрібні буряки.
Як приготувати:
- Буряк нарізати кубиками. Цибулю подрібнити, часник натерти, додати до буряків. З кукурудзи злити рідину і додати до буряків.
- Промитий чорнослив нарізати дрібними смужками, додати до овочів. Довести до смаку сіллю та перцем. Заправити олією та соком лимона. Перемішати.
Подивитися, як приготувати цей простий та корисний салат, можна у відео.