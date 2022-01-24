Трихвилинний салат з буряком та кукурудзою – ідеальний рецепт для вечері

Це дуже легкий салат, куди, крім кукурудзи, йде трохи чорносливу. Його потрібно попередньо замочити та добре промити. Заправляється олією та соком лимона

Салат з буряків на вечерю / Фото: Depositphotos

Головна роль у цьому салаті у буряків. Тому їх потрібно зварити за всіма правилами, щоб овоч успішно впорався зі своєю місією.

Далі все просто: червона цибуля і часник подрібнюються, чорнослив заздалегідь замочується в гарячій воді, а заправити салат потрібно олією та соком лимона.

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Якщо любите сметанну або йогуртову заправку, беріть їх.

Салат з буряком та консервованою кукурудзою

Салат з буряком та консервованою кукурудзою / Фото: Panna Lesia

Інгредієнти:

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кукурудза консервована – 1 б.;

буряк – 3 шт.;

червона цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зуб.;

чорнослив – 70 г;

сік лимона – 1-2 ст. л.;

олія – 3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

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Як приготувати:

Буряк нарізати кубиками. Цибулю подрібнити, часник натерти, додати до буряків. З кукурудзи злити рідину і додати до буряків. Промитий чорнослив нарізати дрібними смужками, додати до овочів. Довести до смаку сіллю та перцем. Заправити олією та соком лимона. Перемішати.

Подивитися, як приготувати цей простий та корисний салат, можна у відео.