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Трехминутный салат со свеклой и кукурузой – идеальный рецепт для ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 января, 19:20
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Это очень легкий салат, куда, кроме кукурузы, идет немного чернослива. Его нужно предварительно замочить и хорошо промыть. Заправляется растительным маслом и соком лимона
Салат из свеклы к ужину
Салат из свеклы к ужину / Фото: Depositphotos

Главная роль в этом салате у свеклы. Поэтому ее нужно сварить по всем правилам, чтобы овощ успешно справился со своей миссией.

Дальше все просто: красный лук и чеснок измельчаются, чернослив заранее замачивается в горячей воде, а заправить салат нужно растительным маслом и соком лимона.

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Если любите сметанную или йогуртовую заправку, берите их.

Салат со свеклой и консервированной кукурузой

Салат со свеклой и консервированной кукурузой
Салат со свеклой и консервированной кукурузой / Фото: Panna Lesia

Ингредиенты:

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  • кукуруза консервированная – 1 банка;
  • свекла – 3 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • чернослив – 70 г;
  • сок лимона – 1-2 ст. л.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Еще попробуйте к ужину полезный салат с фейхоа. Туда тоже нужна свекла.

Как приготовить:

  1. Свеклу нарезать кубиками. Лук измельчить, чеснок натереть, добавить к свекле. С кукурузы слить жидкость и добавить к свекле.
  2. Промытый чернослив нарезать мелкими полосками, добавить к овощам. Довести до вкуса солью и перцем. Заправить маслом и соком лимона. Перемешать.

Посмотреть, как приготовить этот простой и полезный салат, можно в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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