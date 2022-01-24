Трехминутный салат со свеклой и кукурузой – идеальный рецепт для ужина

Главная роль в этом салате у свеклы. Поэтому ее нужно сварить по всем правилам, чтобы овощ успешно справился со своей миссией.
Дальше все просто: красный лук и чеснок измельчаются, чернослив заранее замачивается в горячей воде, а заправить салат нужно растительным маслом и соком лимона.
Если любите сметанную или йогуртовую заправку, берите их.
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Салат со свеклой и консервированной кукурузой
Ингредиенты:
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- свекла – 3 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- чернослив – 70 г;
- сок лимона – 1-2 ст. л.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Еще попробуйте к ужину полезный салат с фейхоа. Туда тоже нужна свекла.
Как приготовить:
- Свеклу нарезать кубиками. Лук измельчить, чеснок натереть, добавить к свекле. С кукурузы слить жидкость и добавить к свекле.
- Промытый чернослив нарезать мелкими полосками, добавить к овощам. Довести до вкуса солью и перцем. Заправить маслом и соком лимона. Перемешать.
Посмотреть, как приготовить этот простой и полезный салат, можно в видео.