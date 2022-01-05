Быстрые маринованные шампиньоны – будут готовы через 24 часа

И даже чтобы приготовить такой простой продукт, как шампиньоны, нужно знать некоторые правила.
Например, готовить их сразу после того, как помыли или обтерли салфеткой.
Эти шампиньоны будут вариться в маринаде 10 минут, а потом – стоять в ароматной заливке до полной готовности.
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Быстрые маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- 600 г маленьких шампиньонов.
Для маринада:
- 1 литр воды;
- 40 г соли;
- 1/2 ч. л. сухой лимонной кислоты;
- 2 лавровых листа;
- 5 горошин душистого перца.
Для заливки:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. яблочного уксуса 6%;
- 1 ст. л. сахара;
- 2-3 зуб. чеснока;
- кусочек острого перца;
- 1/2 ч. л. паприки;
- зелень укропа или петрушки.
Как приготовить:
- Для маринада в воду добавить все ингредиенты, довести до кипения. Шампиньоны помыть в холодной воде и всыпать к маринаду.
- Довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут.
- Для заливки укроп и острый перец нарезать очень мелко. Чеснок измельчить любым способом – натереть или пропустить через пресс. Все сложить в миску, добавить остальные ингредиенты для заливки и перемешать.
- Грибы сложить в посуду, в которой они будут мариноваться. Тем временем маринад должен немного остыть.
- Добавить заливку к грибами и полить маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Дать остыть и отправить в холодильник на сутки.
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