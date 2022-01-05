Быстрые маринованные шампиньоны – будут готовы через 24 часа

Старайтесь, чтобы шампиньоны были небольшими и примерно одинакового размера. Их нужно будет отварить в маринаде, потом погрузить в ароматную заливку

Быстрые маринованные шампиньоны / Фото: Коллекция Рецептов

И даже чтобы приготовить такой простой продукт, как шампиньоны, нужно знать некоторые правила.

Например, готовить их сразу после того, как помыли или обтерли салфеткой.

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Эти шампиньоны будут вариться в маринаде 10 минут, а потом – стоять в ароматной заливке до полной готовности.

На канале Коллекция Рецептов предлагают заменить острый перец несколькими щепотками сухого, если не найдется свежий.

Быстрые маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

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600 г маленьких шампиньонов.

Для маринада:

1 литр воды;

40 г соли;

1/2 ч. л. сухой лимонной кислоты;

2 лавровых листа;

5 горошин душистого перца.

Для заливки:

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. яблочного уксуса 6%;

1 ст. л. сахара;

2-3 зуб. чеснока;

кусочек острого перца;

1/2 ч. л. паприки;

зелень укропа или петрушки.

Как приготовить:

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