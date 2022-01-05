Швидкі мариновані печериці – будуть готові за 24 години

Намагайтеся, щоби печериці були невеликими та приблизно однакового розміру. Їх потрібно відварити в маринаді, потім занурити в ароматну заливку

Швидкі мариновані печериці / Фото: Коллекция Рецептов

І навіть щоби приготувати такий простий продукт, як печериці, потрібно знати деякі правила.

Наприклад, готувати їх одразу після того, як помили або обтерли серветкою.

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Ці печериці варитимуться у маринаді 10 хвилин, а потім – стоятимуть в ароматній заливці до повної готовності.

На каналі Колекція рецептів пропонують замінити гострий перець декількома дрібками сухого, якщо не знайдеться свіжий.

Швидкі мариновані печериці

Інгредієнти:

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600 г маленьких печериць.

Для маринаду:

1 літр води;

40 г солі;

1/2 ч. л. сухої лимонної кислоти;

2 лаврове листя;

5 горошин духмяного перцю.

Для заливки:

2 ст. л. олії;

2 ст. л. яблучного оцту 6%;

1 ст. л. цукру;

2-3 зуб. часнику;

шматочок гострого перцю;

1/2 ч. л. паприки;

зелень кропу або петрушки.

Як приготувати:

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