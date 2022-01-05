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Швидкі мариновані печериці – будуть готові за 24 години

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 січня, 18:40
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Намагайтеся, щоби печериці були невеликими та приблизно однакового розміру. Їх потрібно відварити в маринаді, потім занурити в ароматну заливку
Швидкі мариновані печериці
Швидкі мариновані печериці / Фото: Коллекция Рецептов

І навіть щоби приготувати такий простий продукт, як печериці, потрібно знати деякі правила.

Наприклад, готувати їх одразу після того, як помили або обтерли серветкою.

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Ці печериці варитимуться у маринаді 10 хвилин, а потім – стоятимуть в ароматній заливці до повної готовності.

На каналі Колекція рецептів пропонують замінити гострий перець декількома дрібками сухого, якщо не знайдеться свіжий.

Швидкі мариновані печериці

Інгредієнти:

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  • 600 г маленьких печериць.

Для маринаду:

  • 1 літр води;
  • 40 г солі;
  • 1/2 ч. л. сухої лимонної кислоти;
  • 2 лаврове листя;
  • 5 горошин духмяного перцю.

Для заливки:

  • 2 ст. л. олії;
  • 2 ст. л. яблучного оцту 6%;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2-3 зуб. часнику;
  • шматочок гострого перцю;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • зелень кропу або петрушки.

Як приготувати:

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  1. Для маринаду у воду додати всі інгредієнти, довести до кипіння. Печериці помити у холодній воді та всипати до маринаду.
  2. Довести до кипіння та варити на середньому вогні 10 хвилин.
  3. Для заливки кріп та гострий перець нарізати дуже дрібно. Часник подрібнити, натерти або пропустити через прес. Усе скласти в миску, додати решту інгредієнтів для заливки і перемішати.
  4. Гриби скласти у посуд, де вони маринуватимуться. Тим часом маринад має трохи охолонути.
  5. Додати заливку до грибів і полити маринадом, щоб вони були повністю покриті. Дати охолонути та відправити в холодильник на добу.

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Ірина Маслова
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