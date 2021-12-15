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М'ясні хінкалі: замість тіста – свинячі відбивні, а всередині – печериці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 грудня, 17:30
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Важливо добре відбити м'ясо, воно має бути завтовшки 5 міліметрів. У рецепті використовується свинина, але можна взяти куряче філе
М'ясні хінкали з грибами
М'ясні хінкали з грибами / Фото: Простой рецепт

Один з найнародних способів приготування м'яса – по-французьки. Цей рецепт був придуманий нашими господинями і має безліч варіяцій. Так сталося і з цим рецептом.

М'ясні хінкалі лише повторюють подачу грузинської класики. Зрозуміло, що тісто для них замішувати не потрібно.

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На каналі Простий рецепт рекомендують ретельно відбивати м'ясо. Наприкінці воно має стати завтовшки 5 мм.

М'ясні хінкали з грибами

Інгредієнти:

  • Свиняча корейка – 1 кг
  • Печериці – 500 г
  • Йогурт або нежирна сметана – 100 г
  • Цибуля – 2 шт. (великі)
  • Вершкове масло
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

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  1. М'ясо нарізати на шматки завтовшки 2 см вздовж волокон. Відбити молотком через плівку. Посипати сіллю та чорним перцем.
  2. Для начинки подрібнену цибулю обсмажити на вершковому маслі. Гриби нарізати тонкими пластинками і додати до цибулі. Посолити та смажити, доки не випарується зайва волога. Додати йогурт або нежирну сметану.
  3. Викласти начинку в центр кожної відбивної. Скріпити трьома зубочистками.
  4. Викласти на застелене деко та відправити у заздалегідь розігріту духовку. Запікати 40 хвилин за 220 градусів.

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