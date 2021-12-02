М'ясо "гармошка" на день народження – гості питатимуть ці рецепти

Будь-яке м'ясо, яке запікається у духовці, – смачне завжди. Цей метод, названий у народі "гармошкою", теж привабливий.
На м'ясі потрібно зробити надрізи і покласти туди все, що під час запікання дає сік. У нашому випадку – це помидори, гриби, твердий сир.
Тож якщо ви поки не знаєте, як цікаво приготувати м'ясо до дня народження, спробуйте ці способи.
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М'ясо від tatiana_cook2020 з помідорами та сиром маринується в гірчиці, соєвому соусі, лимонному соку. .
Для "гармошки" за рецептом delicious_from_elena пропонується соус зі сметани з часником. Ним потрібно полити м'ясо за 15 хвилин до кінця приготування.
М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами
Інгредієнти:
- Свинина (шийна частина, корейка або лопатка) – 1,5 кг
- Картопля, помідори, цибуля – по 2 невеликі
- Печериці – 4 середніх
Маринад:
- Гірчиця – 2/3 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Італійські трави – 1/2 ч. л.
- Паприка суха – 1 ч. л.
- Олія – 1 ст. л.
Соус:
- Сметана – 90 г
- Сіль – щіпка
- Часник – 2 зубчики
- Петрушка або кріп
Як приготувати:
- М'ясо промити, обсушити рушником, зробити надрізи не до кінця.
- Для маринаду змішати всі інгредієнти, ретельно змастити м'ясо та залишити маринуватися понад 3 години.
- Помідори, цибулю та гриби нарізати за смаком, змішати та викласти у надрізи.
- Запікати за 180 градусів близько 2 годин. За 15 хвилин до кінця приготування змішати інгредієнти для соусу (часник пропустити через прес) та полити м'ясо.
М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром
Інгредієнти:
- М'ясо (свинина/яловичина) – 1 кг
- Помідор – 2 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Часник – 3 зубчики
Маринад:
- Лимонний сік, гірчиця – по 1 ст. л.
- Соєвий соус – 2-3 ст. л.
- Оливкова або соняшникова олія – 2 ст. л.
Як приготувати:
- На м'ясі зробити поперечні надрізи, не дорізаючи до кінця.
- Змішати інгредієнти для маринаду і змастити м'ясо з усіх боків та в надрізах, посолити, поперчити. Залишити маринуватися на 10-12 годин.
- Нарізати скибочками сир та кільцями помідори, подрібнити часник. У кожен надріз вкласти сир, помідор та часник.
- М'ясо загорнути у фольгу, викласти на деко, помістити в духовку, розігріту до 180-200 градусів, і випікати до готовності 50-60 хвилин.
- Готове м'ясо прикрасити зеленню.
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