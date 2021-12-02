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М'ясо "гармошка" на день народження – гості питатимуть ці рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 грудня, 11:49
В закладинки
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Зручніше і красивіше, якщо шматок м'яса буде прямокутної форми. Після того, як зроблені надрізи, потрібно замаринувати м'ясо впродовж декількох годин. У якості начинки автори рецептів пропонують сир, гриби, помідори
М'ясо "гармошка" на день народження - рецепти
М'ясо "гармошка" на день народження - рецепти

Будь-яке м'ясо, яке запікається у духовці, – смачне завжди. Цей метод, названий у народі "гармошкою", теж привабливий.

На м'ясі потрібно зробити надрізи і покласти туди все, що під час запікання дає сік. У нашому випадку – це помидори, гриби, твердий сир.

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Тож якщо ви поки не знаєте, як цікаво приготувати м'ясо до дня народження, спробуйте ці способи.

М'ясо від tatiana_cook2020 з помідорами та сиром маринується в гірчиці, соєвому соусі, лимонному соку. .

Для "гармошки" за рецептом delicious_from_elena пропонується соус зі сметани з часником. Ним потрібно полити м'ясо за 15 хвилин до кінця приготування.

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М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами

М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами
М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами / Фото: instagram.com/delicious_from_elena/

Інгредієнти:

  • Свинина (шийна частина, корейка або лопатка) – 1,5 кг
  • Картопля, помідори, цибуля – по 2 невеликі
  • Печериці – 4 середніх

Маринад:

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  • Гірчиця – 2/3 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Італійські трави – 1/2 ч. л.
  • Паприка суха – 1 ч. л.
  • Олія – 1 ст. л.

Соус:

  • Сметана – 90 г
  • Сіль – щіпка
  • Часник – 2 зубчики
  • Петрушка або кріп

Як приготувати:

  1. М'ясо промити, обсушити рушником, зробити надрізи не до кінця.
  2. Для маринаду змішати всі інгредієнти, ретельно змастити м'ясо та залишити маринуватися понад 3 години.
  3. Помідори, цибулю та гриби нарізати за смаком, змішати та викласти у надрізи.
  4. Запікати за 180 градусів близько 2 годин. За 15 хвилин до кінця приготування змішати інгредієнти для соусу (часник пропустити через прес) та полити м'ясо.

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М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром

М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром
М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром / Фото: instagram.com/tatiana_cook2020/


Інгредієнти:

  • М'ясо (свинина/яловичина) – 1 кг
  • Помідор – 2 шт.
  • Сир твердий – 200 г
  • Часник – 3 зубчики

Маринад:

  • Лимонний сік, гірчиця – по 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 2-3 ст. л.
  • Оливкова або соняшникова олія – 2 ст. л.

Як приготувати:

  1. На м'ясі зробити поперечні надрізи, не дорізаючи до кінця.
  2. Змішати інгредієнти для маринаду і змастити м'ясо з усіх боків та в надрізах, посолити, поперчити. Залишити маринуватися на 10-12 годин.
  3. Нарізати скибочками сир та кільцями помідори, подрібнити часник. У кожен надріз вкласти сир, помідор та часник.
  4. М'ясо загорнути у фольгу, викласти на деко, помістити в духовку, розігріту до 180-200 градусів, і випікати до готовності 50-60 хвилин.
  5. Готове м'ясо прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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