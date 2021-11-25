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М'ясо як у ресторані – воно таким буде, якщо смажити його у міцному чорному чаї

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 листопада, 18:15
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Чай додається після того, як м'ясо обсмажиться з усіх боків. Воно може бути будь-яким, у цьому рецепті – яловичина. Також потрібні болгарський перець, морква й трохи чорносливу
Рецепт м'яса як у ресторані
Рецепт м'яса як у ресторані / Фото: Цветкова Наталья

Влаштувати ресторан, а саме – приготувати щось незвичайне та дуже смачне на власній кухні – можна.

Головне – скористатися підказками та порадами досвідчених людей. Є припущення, що мало хто йшов на експеримент і тушкував м'ясо у міцному чорному чаї. Виявляється, він допомагає м'ясу тримати у собі всю соковитість.

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Фудблогерка Наталія Цвєткова радить: м'ясо треба смажити на сильно розігрітій сковороді. Таким чином, соки як би запечатаються всередині кожного шматочка.

Подавати цю яловичину можна з картопляним пюре. До речі, теж приготовленим за порадами світових шеф-кухарів.

М'ясо як у ресторані – рецепт

Інгредієнти:

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  • Яловичина – 600 г
  • Цибуля – 2-3 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Міцний чорний чай – 300 мл
  • Чорнослив – 150 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Сіль, суміш перців, коріандр, свіжа зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. М'ясо, цибулю та болгарський перець нарізати великими кубиками.
  2. Обсмажити м'ясо на добре розігрітій сковороді до рум'яної скоринки на олії. Перекласти на тарілку.
  3. У тій же сковороді обсмажити цибулю до її розм'якшення, додати до цибулі м'ясо і перемішати. Залити м'ясо приблизно наполовину міцним чорним чаєм.
  4. Коли закипить чай у сковороді, додати болгарський перець. За бажанням можна додати моркву.
  5. Потім додати чорнослив і перемішати. Накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати 30-40 хвилин.
  6. За 10 хвилин до готовності додати сіль, коріандр та суміш перців за смаком. Накрити кришкою та продовжувати тушкувати.
  7. Наприкінці додати пропущений через прес часник та зелень. Перемішати, накрити кришкою та дати настоятися 10 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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