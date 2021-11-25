М'ясо як у ресторані – воно таким буде, якщо смажити його у міцному чорному чаї

Чай додається після того, як м'ясо обсмажиться з усіх боків. Воно може бути будь-яким, у цьому рецепті – яловичина. Також потрібні болгарський перець, морква й трохи чорносливу

Рецепт м'яса як у ресторані / Фото: Цветкова Наталья

Влаштувати ресторан, а саме – приготувати щось незвичайне та дуже смачне на власній кухні – можна.

Головне – скористатися підказками та порадами досвідчених людей. Є припущення, що мало хто йшов на експеримент і тушкував м'ясо у міцному чорному чаї. Виявляється, він допомагає м'ясу тримати у собі всю соковитість.

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Фудблогерка Наталія Цвєткова радить: м'ясо треба смажити на сильно розігрітій сковороді. Таким чином, соки як би запечатаються всередині кожного шматочка.

Подавати цю яловичину можна з картопляним пюре. До речі, теж приготовленим за порадами світових шеф-кухарів.

М'ясо як у ресторані – рецепт

Інгредієнти:

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Яловичина – 600 г

Цибуля – 2-3 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Міцний чорний чай – 300 мл

Чорнослив – 150 г

Часник – 3 зуб.

Сіль, суміш перців, коріандр, свіжа зелень – за смаком

Як приготувати: