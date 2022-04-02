Быстрая маринованная скумбрия – самый простой и проверенный рецепт

Продукты, побывшие в маринаде, – это отличный гарнир, если это быстрая маринованная свекла, и еще отличная холодная закуска.
Процесс маринования действительно выручит, когда в холодильнике есть рыба, а электричество временно отсутствует.
Что касается скумбрии, то это еще и удобно. Ведь мы сами контролируем количество соли и других специй.
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Важно мариновать рыбу в стеклянной или эмалированной емкости.
Рецепт с канала Едокoff. Там рекомендуют брать соль крупного помола.
Быстрая маринованная скумбрия
Ингредиенты на литр воды:
- 6-7 горошин душистого перца;
- 3 лавровых листа;
- по 2 ст. л. с горкой сахара и соли;
- 2 ст. л. уксуса 9%.
Если у вас залежалась капуста, то ее тоже можно быстро замариновать. Закуска будет готова через шесть часов.
Как приготовить:
- Воду довести до кипения. Добавить перец, сахар, соль и лавровый лист.
- Перемешать, довести до кипения. Дать остыть до комнатной температуры.
- Рыбу хорошо почистить и нарезать на порционные кусочки. Хорошо промыть.
- Выложить в стеклянную емкость.
- В маринад влить уксус, перемешать и залить рыбу. Накрыть емкость и оставить при комнатной температуре на 24 часа.