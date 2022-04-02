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Быстрая маринованная скумбрия – самый простой и проверенный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 апреля, 13:39
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Это скумбрия маринуется не целой, а нарезанной. Ее можно есть через восемь часов, но максимально промаринуется она через сутки
Как вкусно замариновать скумбрию
Как вкусно замариновать скумбрию / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Продукты, побывшие в маринаде, – это отличный гарнир, если это быстрая маринованная свекла, и еще отличная холодная закуска.

Процесс маринования действительно выручит, когда в холодильнике есть рыба, а электричество временно отсутствует.

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Что касается скумбрии, то это еще и удобно. Ведь мы сами контролируем количество соли и других специй.

Важно мариновать рыбу в стеклянной или эмалированной емкости.

Рецепт с канала Едокoff. Там рекомендуют брать соль крупного помола.

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Быстрая маринованная скумбрия

Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде
Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде / Фото: instagram.com/stkcpics/

Ингредиенты на литр воды:

  • 6-7 горошин душистого перца;
  • 3 лавровых листа;
  • по 2 ст. л. с горкой сахара и соли;
  • 2 ст. л. уксуса 9%.

Если у вас залежалась капуста, то ее тоже можно быстро замариновать. Закуска будет готова через шесть часов.

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Как приготовить:

  1. Воду довести до кипения. Добавить перец, сахар, соль и лавровый лист.
  2. Перемешать, довести до кипения. Дать остыть до комнатной температуры.
  3. Рыбу хорошо почистить и нарезать на порционные кусочки. Хорошо промыть.
  4. Выложить в стеклянную емкость.
  5. В маринад влить уксус, перемешать и залить рыбу. Накрыть емкость и оставить при комнатной температуре на 24 часа.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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