Быстрая маринованная скумбрия – самый простой и проверенный рецепт

Это скумбрия маринуется не целой, а нарезанной. Ее можно есть через восемь часов, но максимально промаринуется она через сутки

Как вкусно замариновать скумбрию / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Продукты, побывшие в маринаде, – это отличный гарнир, если это быстрая маринованная свекла, и еще отличная холодная закуска.

Процесс маринования действительно выручит, когда в холодильнике есть рыба, а электричество временно отсутствует.

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Что касается скумбрии, то это еще и удобно. Ведь мы сами контролируем количество соли и других специй.

Важно мариновать рыбу в стеклянной или эмалированной емкости.

Рецепт с канала Едокoff. Там рекомендуют брать соль крупного помола.

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Быстрая маринованная скумбрия

Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде / Фото: instagram.com/stkcpics/

Ингредиенты на литр воды:

6-7 горошин душистого перца;

3 лавровых листа;

по 2 ст. л. с горкой сахара и соли;

2 ст. л. уксуса 9%.

Если у вас залежалась капуста, то ее тоже можно быстро замариновать. Закуска будет готова через шесть часов.

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Как приготовить: