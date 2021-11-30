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Хрустящие и сочные сырные палочки из 3 простых ингредиентов

Ирина Маслова
30 ноября, 17:30
Лучший вариант, если нужно заменить хлеб, закуску или картошку, тем более что готовятся они именно на основе картофельного пюре. Специи добавляйте по своему вкусу

Как часто на наших тарелках оказывается хлеб с сыром или горячий сырный бутерброд? Достаточно часто. А что если взять картофельное пюре, натереть туда сыра, добавить немного крахмала и нажарить сочные палочки?

Тогда вы получите отличную закуску или замените ими обед и ужин.

Сырные палочки - рецепт / Фото: Vinastar Channel

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Для рецепта от кулинарного канала Vinastar Channel нужно 400 граммов картофеля и 100 граммов твердого сыра. Специи к тесту добавляйте на свое усмотрение.

Мы знаем, как быстро приготовить ароматный чесночный-сырный хлеб, теперь узнаем об этих чудо-палочках.

Сырные палочки – рецепт

Ингредиенты:

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  • 400 г картофеля;
  • 100 г твердого сыра;
  • 90 г крахмала;
  • растительное масло;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель почистить, нарезать и сварить в подсоленной воде. Слить воду, измельчить в пюре. Добавить соль и перец по вкусу.
  2. Сыр натереть на мелкой терке, добавить к пюре. Перемешать.
  3. Всыпать картофельный крахмал и тщательно перемешать.
  4. Выложить тесто в пакет гриппер и раскатать или раскатать тесто в ровный пласт на столе. Нарезать ножом палочки.
  5. Разогреть растительное масло, обжарить палочки до золотистого цвета, выложить на бумажное полотенце.