Хрустящие и сочные сырные палочки из 3 простых ингредиентов

Как часто на наших тарелках оказывается хлеб с сыром или горячий сырный бутерброд? Достаточно часто. А что если взять картофельное пюре, натереть туда сыра, добавить немного крахмала и нажарить сочные палочки?
Тогда вы получите отличную закуску или замените ими обед и ужин.
Сырные палочки - рецепт / Фото: Vinastar Channel
Для рецепта от кулинарного канала Vinastar Channel нужно 400 граммов картофеля и 100 граммов твердого сыра. Специи к тесту добавляйте на свое усмотрение.
Мы знаем, как быстро приготовить ароматный чесночный-сырный хлеб, теперь узнаем об этих чудо-палочках.
Сырные палочки – рецепт
Ингредиенты:
- 400 г картофеля;
- 100 г твердого сыра;
- 90 г крахмала;
- растительное масло;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель почистить, нарезать и сварить в подсоленной воде. Слить воду, измельчить в пюре. Добавить соль и перец по вкусу.
- Сыр натереть на мелкой терке, добавить к пюре. Перемешать.
- Всыпать картофельный крахмал и тщательно перемешать.
- Выложить тесто в пакет гриппер и раскатать или раскатать тесто в ровный пласт на столе. Нарезать ножом палочки.
- Разогреть растительное масло, обжарить палочки до золотистого цвета, выложить на бумажное полотенце.