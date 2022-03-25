Хрустящие луковые кольца – простой рецепт любимых снеков

Луковые кольца из разряда хрустящих закусок, которые можно подавать в качестве гарнира. Если любите картофель, то обязательно попробуйте сделать красивые завитушки. Это как чипсы, только сочнее.
Интересно, что при всей своей простоте, луковые кольца – еда с возрастом, о них знали еще в начале 19-го века.
Луковые кольца в кляре / Фото: instagram.com/pav_lala/
Тогда в Британии лук, нарезанный кольцами, обмакивали в кляр с пармезаном и жарили на растопленном жиру.
Уже со временем между американскими закусочными время от времени возникали споры, кто же первым придумал луковые кольца.
Сейчас это действительно универсальная закуска. Ну и абсолютно бюджетная бесспорно.
Перед тем, как опускать кольца в масло, прогрейте его на медленном огне. Оно не должно дымиться, иначе закуска получится с горечью.
Рецепт со страницы recep_t2021.
Луковые кольца
Ингредиенты:
- лук – 3 шт.;
- мука – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- панировочные сухари – 150 г
- подсолнечное масло – 200-300 мл.
Здесь узнаете, как моментально замариновать и получить потом хрустящую капусту.
Как приготовить;
- Лук нарезать крупными кольцами, и разобрать на части.
- Обмакнуть каждое кольцо сначала в муку, затем в яйцо и панировочные сухари.
- Разогреть масло в течение нескольких минут (оно не должно дымиться), выложить луковые кольца, обжарить с двух сторон до золотистого цвета на медленном огне.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать горячими.