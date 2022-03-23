Хрустящие и сочные одновременно – как сделать картофельные завитушки

Картофель настолько универсален, что делать с ним можно что угодно. Например, приготовить его по-шведски. То есть хорошо вымыть, нарезать гармошкой и запечь.
На канале Qiong Cooking предлагают достаточно креативное решение. А именно – сделать картофельное пюре и с помощью кондитерского мешка сформировать завитушки.
Их толщина зависит от вашего вкуса. Чем тоньше они будут, тем больше будут хрустеть. И наоборот.
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Картофельные завитушки
Ингредиенты:
- 400 г картофеля;
- 2 ст. л. тертого сыра;
- 4 ст. л. кукурузного крахмала;
- 10 ч. л. молока;
- яйцо;
- соль, перец.
Старинный рецепт картофельной бабки с грибами читайте здесь.
Как приготовить:
- Картофель начистить, нарезать кубиком и отварить в подсоленной воде.
- Слить воду. добавить сыр, яйцо, крахмал, специи и сделать пюре. Положить его в кондитерский мешок.
- Хорошо разогреть растительное масло, выдавить картофельное пюре в виде завитушек.
- Жарить до золотистого цвета. Выложить на салфетку.
Здесь смотрите, как легко сформировать картофельные завитушки на сковороде.