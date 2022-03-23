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Хрустящие и сочные одновременно – как сделать картофельные завитушки

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23 марта, 11:10
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Они формируются с помощью кондитерского мешка. Его можно сделать из плотного пакета. В картофельное пюре, кроме специй, нужно немного тертого твердого сыра
Картофельные завитушки
Картофельные завитушки / Фото: Qiong Cooking

Картофель настолько универсален, что делать с ним можно что угодно. Например, приготовить его по-шведски. То есть хорошо вымыть, нарезать гармошкой и запечь.

На канале Qiong Cooking предлагают достаточно креативное решение. А именно – сделать картофельное пюре и с помощью кондитерского мешка сформировать завитушки.

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Их толщина зависит от вашего вкуса. Чем тоньше они будут, тем больше будут хрустеть. И наоборот.

Картофельные завитушки

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля;
  • 2 ст. л. тертого сыра;
  • 4 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 10 ч. л. молока;
  • яйцо;
  • соль, перец.

Старинный рецепт картофельной бабки с грибами читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Картофель начистить, нарезать кубиком и отварить в подсоленной воде.
  2. Слить воду. добавить сыр, яйцо, крахмал, специи и сделать пюре. Положить его в кондитерский мешок.
  3. Хорошо разогреть растительное масло, выдавить картофельное пюре в виде завитушек.
  4. Жарить до золотистого цвета. Выложить на салфетку.

Здесь смотрите, как легко сформировать картофельные завитушки на сковороде.

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