Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без борошна та яєць

Перекус за 5 хвилин

Домашня ковбаса

Пісні страви

Зберігаємо яйця

Заміна хліба
СЬОГОДНІ Їжа

Хрумкі та соковиті водночас – як зробити картопляні крутеники

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 11:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вони формуються за допомогою кондитерського мішка. Його можна зробити зі щільного пакета. До картопляного пюре, крім спецій, потрібно трохи додати тертого твердого сиру
Картопляні завитки
Картопляні завитки / Фото: Qiong Cooking

Картопля така універсальна, що робити з нею можна будь-що. Наприклад, приготувати її по-шведськи. Тобто добре вимити, нарізати гармошкою та запекти.

На каналі Qiong Cooking пропонують доволі креативне рішення. А саме – зробити картопляне пюре та за допомогою кондитерського мішка сформувати крутеники.

Реклама

Їхня товщина залежить від вашого смаку. Чим тонші вони будуть, тим більше хрумтітимуть. І навпаки.

Картопляні крутеники

Інгредієнти:

  • 400 г картоплі;
  • 2 ст. л. тертого сиру;
  • 4 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • 10 ч. л. молока;
  • яйце;
  • сіль, перець.

Старовинний рецепт картопляної бабки з грибами читайте тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Картоплю начистити, нарізати кубиком і відварити у підсоленій воді.
  2. Злити воду, додати сир, яйце, крохмаль, спеції та зробити пюре. Покласти його в кондитерський мішок.
  3. Добре розігріти олію, видавити картопляне пюре у вигляді крутеників.
  4. Смажити до золотавого кольору. Викласти на серветку.

Тут дивіться, як легко сформувати картопляні завитки на сковороді.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Поповнити запаси
Продукти тривалого зберігання
Бобові
Бобові
Крупи
Крупи
Сушене м'ясо
Сушене м'ясо
Мед
Мед
1 /2
Що купити?
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зробити вершкове масло
Хакнути
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти