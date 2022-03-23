Хрумкі та соковиті водночас – як зробити картопляні крутеники

Вони формуються за допомогою кондитерського мішка. Його можна зробити зі щільного пакета. До картопляного пюре, крім спецій, потрібно трохи додати тертого твердого сиру

Картопляні завитки / Фото: Qiong Cooking

Картопля така універсальна, що робити з нею можна будь-що. Наприклад, приготувати її по-шведськи. Тобто добре вимити, нарізати гармошкою та запекти.

На каналі Qiong Cooking пропонують доволі креативне рішення. А саме – зробити картопляне пюре та за допомогою кондитерського мішка сформувати крутеники.

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Їхня товщина залежить від вашого смаку. Чим тонші вони будуть, тим більше хрумтітимуть. І навпаки.

Картопляні крутеники

Інгредієнти:

400 г картоплі;

2 ст. л. тертого сиру;

4 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

10 ч. л. молока;

яйце;

сіль, перець.

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Як приготувати:

Картоплю начистити, нарізати кубиком і відварити у підсоленій воді. Злити воду, додати сир, яйце, крохмаль, спеції та зробити пюре. Покласти його в кондитерський мішок. Добре розігріти олію, видавити картопляне пюре у вигляді крутеників. Смажити до золотавого кольору. Викласти на серветку.

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