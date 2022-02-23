Картопля по-шведськи – як приготувати цю ароматну вечерю

Хасельбек – так називають цю картоплю. Єдина складність – це нарізати її тонкими скибочками, але не до кінця. Під час усього процесу запікання картопля поливається часниковою олією

Картопля по-шведськи / Фото: instagram.com/gazpachocatering

Це з тієї серії, коли хочеться сказати – так просто, але як же смачно. Втім, це стосується всього, що складається з добре приготовленої картоплі.

Її можна запекти разом з моцарелою – дуже смачно та соковито.

Реклама

Хасельбек – так називають картоплю по-шведськи. Її було вигадано в сорокових роках минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма.

Під час усього приготування хасельбек потрібно поливати часниковою олією. Часник беріть за смаком.

Рецепт знайшли на сайті Іca.se.

Реклама

Картопля по-шведськи, або хасельбек

Картопля по-шведськи / Фото: www.ica.se

Інгредієнти:

12 шт. картопля;

1 ч. л. сіль;

2 ч. л. чорний перець, паприка;

по 50 г вершкове масло, олія;

часник – за смаком;

зелень.

Тут знайдете рецепт латвійської страви – картопляних ромбиків швільпікай.

Реклама

Як приготувати: