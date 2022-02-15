Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash їде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Картопляні ромбики швільпікай – рецепт популярної литовської страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 17:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Картопляне пюре запікається пластом, потім ріжеться на ромби та запікається. Потім ці ромби можна ще й обсмажити на олії. Подаються обов'язково гарячими
Швільпікай з грибним соусом
Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Як би ми не готували картоплю – запікали, варили або смажили – це завжди вийде смачно. Якщо це пюре, то в Нідерландах, до речі, готують його помаранчевим, все через моркву.

У Литві, країні картопляній, готують швільпікай. Тобто картопля у мундирі перетворюється на пюре і запікається.

Реклама

Коли з неї утворюються ромби, їх можна ще й обсмажити.

Подаються з грибним соусом або із соусом на основі сиру та бекону.

Рецепт зі сторінки strelmari_na.

Реклама

Швільпікай з грибним соусом

Швільпікай з грибним соусом
Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • борошно – 180 г;
  • яйце;
  • сода харчова – 1 ч. л. (без гірки);
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Для соусу:

Реклама
  • печериці – 250 г;
  • вершки 10% – 200 мл
  • масло вершкове для смаження – 70 г;
  • сіль, перець, мускатний горіх – за смаком.

Якщо потрібно приготувати ідеальне картопляне пюре – тут 8 лайфхаків для цього.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити у мундирі. Очистити, натерти на тертці. Додати яйце, сіль, перець за смаком, перемішати.
  2. У борошно додати соду, добре перемішати. Частинами додати борошно в картоплю та вимісити картопляне тісто. Тісто має бути м'яким, але не прилипати до рук.
  3. Зібрати тісто в шар і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  4. На деку, застеленому папером для випічки, розкачати тісто в пласт завтовшки приблизно 1 см.
  5. Запікати за 200 градусів 20-25 хвилин. Гострим ножем нарізати тісто на ромби.
  6. Для соусу гриби нарізати дрібними пластинками. Обсмажити на вершковому маслі, додати сіль та перець. Готувати до випарювання рідини та до зарум'янювання грибів.
  7. Додати вершки, готувати кілька хвилин, наприкінці додати тертий сир.
  8. Подавати швільпікай із соусом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти