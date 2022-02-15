Картопляні ромбики швільпікай – рецепт популярної литовської страви

Як би ми не готували картоплю – запікали, варили або смажили – це завжди вийде смачно. Якщо це пюре, то в Нідерландах, до речі, готують його помаранчевим, все через моркву.
У Литві, країні картопляній, готують швільпікай. Тобто картопля у мундирі перетворюється на пюре і запікається.
Коли з неї утворюються ромби, їх можна ще й обсмажити.
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Подаються з грибним соусом або із соусом на основі сиру та бекону.
Рецепт зі сторінки strelmari_na.
Швільпікай з грибним соусом
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- борошно – 180 г;
- яйце;
- сода харчова – 1 ч. л. (без гірки);
- сіль, перець, зелень – за смаком.
Для соусу:
- печериці – 250 г;
- вершки 10% – 200 мл
- масло вершкове для смаження – 70 г;
- сіль, перець, мускатний горіх – за смаком.
Якщо потрібно приготувати ідеальне картопляне пюре – тут 8 лайфхаків для цього.
Як приготувати:
- Картоплю відварити у мундирі. Очистити, натерти на тертці. Додати яйце, сіль, перець за смаком, перемішати.
- У борошно додати соду, добре перемішати. Частинами додати борошно в картоплю та вимісити картопляне тісто. Тісто має бути м'яким, але не прилипати до рук.
- Зібрати тісто в шар і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- На деку, застеленому папером для випічки, розкачати тісто в пласт завтовшки приблизно 1 см.
- Запікати за 200 градусів 20-25 хвилин. Гострим ножем нарізати тісто на ромби.
- Для соусу гриби нарізати дрібними пластинками. Обсмажити на вершковому маслі, додати сіль та перець. Готувати до випарювання рідини та до зарум'янювання грибів.
- Додати вершки, готувати кілька хвилин, наприкінці додати тертий сир.
- Подавати швільпікай із соусом.