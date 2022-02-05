Рецепт помаранчевого картопляного пюре гюцпот – уся справа в моркві

Це пюре готують у Данії та Нідерландах. Обов'язково додаються обсмажені цибуля та морква. Текстура може бути гладкою або неоднорідною

Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/eugenia_emely/

Картопляне пюре любимо не лише ми. У Данії та Нідерландах готують його багато та по-різному. Наприклад, стампот – красива страва із сиром брі та зеленою цибулею.

На гюцпот теж приємно дивитися, воно помаранчеве із золотавим відтінком завдяки обсмаженій цибулі та моркві серед інгредієнтів.

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Овочі для цього пюре можна запекти або відварити. Подавати зі смаженим беконом або до ковбасок.

Рецепт зі сторінки paprikakorica777.

Картопляне пюре гюцпот

Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/paprikakorica777/

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Інгредієнти:

800 г картоплі;

2 шт. цибуля велика;

3 шт. морква;

1 шт. лаврове листя;

200 мл вершки або молоко;

100 г вершкове масло;

сіль, перець – за смаком.

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Як приготувати: