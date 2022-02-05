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Рецепт помаранчевого картопляного пюре гюцпот – уся справа в моркві

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 лютого, 19:28
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Це пюре готують у Данії та Нідерландах. Обов'язково додаються обсмажені цибуля та морква. Текстура може бути гладкою або неоднорідною
Картопляне пюре гюцпот
Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/eugenia_emely/

Картопляне пюре любимо не лише ми. У Данії та Нідерландах готують його багато та по-різному. Наприклад, стампот – красива страва із сиром брі та зеленою цибулею.

На гюцпот теж приємно дивитися, воно помаранчеве із золотавим відтінком завдяки обсмаженій цибулі та моркві серед інгредієнтів.

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Овочі для цього пюре можна запекти або відварити. Подавати зі смаженим беконом або до ковбасок.

Рецепт зі сторінки paprikakorica777.

Картопляне пюре гюцпот

Картопляне пюре гюцпот
Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/paprikakorica777/

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Інгредієнти:

  • 800 г картоплі;
  • 2 шт. цибуля велика;
  • 3 шт. морква;
  • 1 шт. лаврове листя;
  • 200 мл вершки або молоко;
  • 100 г вершкове масло;
  • сіль, перець – за смаком.

Тут дізнаєтеся рецепт дивовижного картопляного пюре із сулугуні з Грузії.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити у підсоленій воді з лавровим листям.
  2. Цибулю нарізати невеликим кубиком, моркву натерти.
  3. У сковорідці розігріти третину вершкового масла, обсмажити цибулю і моркву до золотавості. Посолити.
  4. З картоплі злити воду, прибрати лаврове листя, влити гаряче молоко або вершки, вершкове масло, додати мелений перець за смаком. Додати приблизно третину цибулі з морквою.
  5. Розім'яти картоплю у пюре. Викласти решту цибулі та моркви, ретельно перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
  6. Прикрасити зеленню або шматочками обсмаженого бекону.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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