Рецепт помаранчевого картопляного пюре гюцпот – уся справа в моркві

Картопляне пюре любимо не лише ми. У Данії та Нідерландах готують його багато та по-різному. Наприклад, стампот – красива страва із сиром брі та зеленою цибулею.
На гюцпот теж приємно дивитися, воно помаранчеве із золотавим відтінком завдяки обсмаженій цибулі та моркві серед інгредієнтів.
Овочі для цього пюре можна запекти або відварити. Подавати зі смаженим беконом або до ковбасок.
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Рецепт зі сторінки paprikakorica777.
Картопляне пюре гюцпот
Інгредієнти:
- 800 г картоплі;
- 2 шт. цибуля велика;
- 3 шт. морква;
- 1 шт. лаврове листя;
- 200 мл вершки або молоко;
- 100 г вершкове масло;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Картоплю відварити у підсоленій воді з лавровим листям.
- Цибулю нарізати невеликим кубиком, моркву натерти.
- У сковорідці розігріти третину вершкового масла, обсмажити цибулю і моркву до золотавості. Посолити.
- З картоплі злити воду, прибрати лаврове листя, влити гаряче молоко або вершки, вершкове масло, додати мелений перець за смаком. Додати приблизно третину цибулі з морквою.
- Розім'яти картоплю у пюре. Викласти решту цибулі та моркви, ретельно перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Прикрасити зеленню або шматочками обсмаженого бекону.