Рецепт оранжевого картофельного пюре гюцпот – все дело в моркови

Картофельное пюре любим не одни мы. В Дании и Нидерландах готовят его много и по-разному. Например, стампот – красивое блюдо с сыром бри и зеленым луком.
На гюцпот тоже приятно смотреть, оно оранжевое с золотистым оттенком из-за обжаренных лука и моркови среди ингредиентов.
Овощи для этого пюре можно запечь или отварить. Подавать с жаренным беконом или к колбаскам.
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Рецепт со страницы paprikakorica777.
Картофельное пюре гюцпот
Ингредиенты:
- 800 г картофеля;
- 2 шт. репчатый лук крупный;
- 3 шт. морковь;
- 1 шт. лавровый лист;
- 200 мл сливки или молоко;
- 100 г сливочное масло;
- соль, перец – по вкусу.
Здесь узнаете рецепт удивительного картофельного пюре с сулугуни из Грузии.
Как приготовить:
- Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом.
- Лук нарезать небольшим кубиком, морковь натереть.
- В сковородке разогреть треть сливочного масла, обжарить лук и морковь до золотистости. Посолить.
- С картофеля слить воду, убрать лавровый лист, влить горячее молоко или сливки, сливочное масло, добавить молотый перец по вкусу. Добавить примерно треть лука с морковью.
- Размять картофель в пюре. Выложить остальные лук и морковь, тщательно перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
- Украсить зеленью или кусочками обжаренного бекона.