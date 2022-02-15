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Картофельные ромбики швильпикай – рецепт популярного литовского блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 февраля, 17:43
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Картофельное пюре запекается пластом, потом режется на ромбы и запекается. Потом эти ромбы можно еще и обжарить на растительном масле. Подаются обязательно горячими
Швильпикай с грибным соусом
Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Как бы мы не готовили картофель – запекали, варили или жарили – это всегда получится вкусно. Если это пюре, то в Нидерландах, к слову, готовят его оранжевым, все из-за моркови.

В Литве, стране картофельной, готовят швильпикай. То есть картофель в мундире превращается в пюре и запекается.

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Когда из него образуются ромбики, их можно еще и обжарить.

Подаются с грибным соусом или с соусом на основе творога и бекона.

Рецепт со страницы strelmari_na.

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Швильпикай с грибным соусом

Швильпикай с грибным соусом
Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • мука – 180 г;
  • яйцо;
  • сода пищевая – 1 ч. л.(без горки);
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Для соуса:

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  • шампиньоны – 250 г;
  • сливки 10% – 200 мл
  • масло сливочное для жарки – 70 г;
  • соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Если нужно приготовить идеальное картофельное пюре – здесь 8 лайфхаков для этого.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в мундире. Очистить, натереть на терке. Добавить яйцо, соль, перец по вкусу, перемешать.
  2. В муку добавить соду, хорошо перемешать. Частями добавить муку в картофель и вымесить картофельное тесто. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.
  3. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник на 30 минут.
  4. На противне, застеленном бумагой для выпечки, раскатать тесто в пласт толщиной примерно 1 см.
  5. Запекать при 200 градусах 20-25 минут. Острым ножом нарезать тесто на ромбы.
  6. Для соуса грибы нарезать мелким пластинками. Обжарить на сливочном масле, добавить соль и перец. Готовить до выпаривания жидкости и до зарумянивания грибов.
  7. Добавить сливки, готовить несколько минут, в конце добавить тертый сыр.
  8. Подавать швильпикай с соусом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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