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Хрустящие моченые яблоки на зиму – рецепты с капустой, помидорами, рябиной

Ирина Маслова
27 сентября, 13:33
Чтобы яблоки не испортились в процессе ферментации, несколько раз в неделю снимайте пену и плесень с поверхности. Обязательно нужно ошпаривать кипятком гнет, под которым находятся моченые фрукты

Если вы успели запастить яблочным вареньем или джемом, то попробуйте еще и моченые яблоки. Это отличная и полезная закуска, которая будет готова через месяц-полтора после того, как их замочить. Для моченых яблок с помидорами, если нужно будет больше этой закуски, увеличивайте количество ингредиентов. В процессе ферментации яблоки нужно хранить при 20 градусах, а когда они будут готовы, то идеальная температура хранения до 6 градусов тепла.

Моченые яблоки с ржаной мукой и горчицей

Моченые яблоки с ржаной мукой и горчицей / Фото: instagram.com/voevodinale/

Яблоки моченые на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 кг
  • Вода – 6 л
  • Ржаная мука – 100 г
  • Соль – 50 г
  • Горчица (порошок) – 30 г
  • Сахар – 200 г
  • Листья смородины, винограда

Как приготовить:

  1. Яблоки, листья смородины, винограда вымыть. Емкость также хорошо помыть, обдать кипятком.
  2. Яблоки выложить плодоножками вверх, каждый слой переложить листьями.
  3. Для маринада в 1 л воды растворить горчицу, соль, сахар.
  4. Нагреть воду примерно до 50 градусов и растворить ржаную муку, помешивая. Добавить к маринаду и перемешать. Дать остыть.
  5. Соединить маринад с остальной водой и залить яблоки. Укрыть марлей и поставить гнет.

Моченые яблоки с капустой в банке

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Моченые яблоки в банке / Фото: instagram.com/elena_matynina/

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

  • Яблоки
  • Соль, сахара – по 1 ст. л.
  • Листья смородины, мяты – по несколько шт.
  • Кардамон, гвоздика, сухой укроп – по вкусу

Как приготовить:

  1. Банку простерилизовать. Яблоки помыть и вытереть насухо.
  2. В кастрюле нагреть 1,7 л воды добавить соль и сахар, закипятить. Дать остыть до 40 градусов.
  3. На дно выложить специи и листья смородины, мяту. Уложить яблоки.
  4. Залить маринадом. и повязать горлышко банки марлей.
  5. Убрать в прохладное место на месяц.

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Моченые яблоки с рябиной

Моченые яблоки с рябиной / Фото: instagram.com/lenok14047/

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 кг
  • Соль – 100 г
  • Сахар – 400 г
  • Сухая горчица – 1 ст. л.
  • Перец душистый – 5 шт.
  • Рябина красная – 200 г
  • Капустные листья

Как приготовить:

  1. Подготовить емкость, тщательно вымыв ее. На дно выложить капустные листья. Затем – чистые яблоки, рябину и перец.
  2. В 3 л воды развести горчицу, соль и перец, прокипятить. Как только вода остынет, залить маринадом.
  3. Накрыть капустными листьями и уложить гнет. Оставит на 4 дня при комнатной температуре.
  4. Потом убрать в прохладное место.

Моченые яблоки с помидорами

Моченые яблоки с помидорами / Фото: instagram.com/marinakirillova_letscook/

Ингредиенты на контейнер 1,5 литра:

  • Яблоки – 5 шт.
  • Помидоры – 300 г
  • Зелень укропа, петрушки – по вкусу
  • Мелисса – 1 веточка
  • Черный перец – 10-15 шт.
  • Семена горчицы – 1 ч. л.
  • Чеснок – 5-6 зуб.

Для рассола на 1 литр:

  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Чистые помидоры и яблоки уложить в контейнер. Добавить травы, горчицу, чеснок и специи.
  2. В воде растворить соль и сахар, довести до кипения.
  3. Как только вода немного остынет, залить яблоки и убрать в холодильник на 3 дня. После 3 дней яблоки и помидоры будут готовы.

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Моченые яблоки на зиму

Яблоки моченые на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яблоки
  • Вода – 8 л
  • Сахар, соль – по 120 г

Как приготовить:

  1. Подготовить яблоки. Разложить в стерилизованные банки.
  2. В кипяченой охлажденной воде растворить соль и сахар, залить яблоки.
  3. Закрыть полиэтиленовыми крышками.

Как заготовить на зиму запеченный болгарский перец – смотрите в видео.

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