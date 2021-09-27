Хрусткі мочені яблука на зиму – рецепти з капустою, помідорами, горобиною

Якщо ви встигли запастися яблучним варенням або джемом, то спробуйте ще й мочені яблука. Це смачна та корисна закуска, яка буде готова за місяць-півтора після того, як їх замочити. Для мочених яблук з помідорами, якщо потрібно буде більше цієї закуски, збільшуйте кількість інгредієнтів. У процесі ферментації яблука потрібно зберігати за 20 градусів, а коли вони будуть готові, то ідеальна температура зберігання до 6 градусів тепла.

Мочені яблука з житнім борошном і гірчицею

Мочені яблука з житнім борошном і гірчицею / Фото: instagram.com/voevodinale/

Мочені яблука / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Яблука – 3 кг

Вода – 6 л

Житнє борошно – 100 г

Сіль – 50 г

Гірчиця (порошок) – 30 г

Цукор – 200 г

Листя смородини, винограду

Як приготувати:

Яблука, листя смородини, винограду вимити. Ємність також добре помити, обшпарити окропом. Яблука викласти плодоніжками догори, кожен шар перекласти листям. Для маринаду в 1 л води розчинити гірчицю, сіль, цукор. Нагріти воду приблизно до 50 градусів і розчинити житнє борошно, помішуючи. Додати до маринаду і перемішати. Дати охолонути. З'єднати маринад з рештою води і залити яблука. Укрити марлею і поставити гніт.

Мочені яблука з капустою в банці

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Мочені яблука в банці / Фото: instagram.com/elena_matynina/

Інгредієнти (на 3-літрову банку):

Яблука

Сіль, цукру – по 1 ст. л.

Листя смородини, м'яти – по кілька шт.

Кардамон, гвоздика, сухий кріп – за смаком

Як приготувати:

Банку простерилізувати. Яблука помити і витерти насухо. У каструлі нагріти 1,7 л води додати сіль і цукор, закип'ятити. Дати охолонути до 40 градусів. На дно викласти спеції і листя смородини, м'яту. Укласти яблука. Залити маринадом. і пов'язати горлечко банки марлею. Прибрати в прохолодне місце на місяць.

Мочені яблука з горобиною

Мочені яблука з горобиною / Фото: instagram.com/lenok14047/

Інгредієнти:

Яблука – 3 кг

Сіль – 100 г

Цукор – 400 г

Суха гірчиця – 1 ст. л.

Перець духмяний – 5 шт.

Горобина червона – 200 г

Капустяне листя

Як приготувати:

Підготувати ємність, ретельно вимивши її. На дно викласти капустяне листя. Потім – чисті яблука, горобину і перець. У 3 л води розвести гірчицю, сіль і перець, прокип'ятити. Щойно вода охолоне, залити маринадом. Накрити капустяним листям і укласти гніт. Залишить на 4 дні за кімнатної температури. Потім прибрати в прохолодне місце.

Мочені яблука з помідорами

Мочені яблука з помідорами / Фото: instagram.com/marinakirillova_letscook/

Інгредієнти на контейнер 1,5 літра:

Яблука – 5 шт.

Помідори – 300 г

Зелень кропу, петрушки – за смаком

Меліса – 1 гілочка

Чорний перець – 10-15 шт.

Насіння гірчиці – 1 ч. л.

Часник – 5-6 зуб.

Для розсолу на 1 літр:

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Як приготувати:

Чисті помідори і яблука укласти в контейнер. Додати трави, гірчицю, часник і спеції. У воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння. Щойно вода трохи охолоне, залити яблука і прибрати в холодильник на 3 дні. За 3 дні яблука і помідори будуть готові.

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Мочені яблука на зиму

Мочені яблука / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Яблука

Вода – 8 л

Цукор, сіль – по 120 г

Як приготувати:

Підготувати яблука. Розкласти в стерилізовані банки. У кип'яченій остиглій воді розчинити сіль и цукор, залити яблука. Закрити поліетиленовими кришками. Мочені яблука будуть готові за місяць.

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