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Хрусткі мочені яблука на зиму – рецепти з капустою, помідорами, горобиною

Ірина Маслова
27 вересня, 13:33
Щоб яблука не зіпсувалися в процесі ферментації, кілька разів на тиждень знімайте піну і плісняву з поверхні. Обов'язково потрібно ошпарювати окропом гніт, яким накриваєте мочені фрукти

Якщо ви встигли запастися яблучним варенням або джемом, то спробуйте ще й мочені яблука. Це смачна та корисна закуска, яка буде готова за місяць-півтора після того, як їх замочити. Для мочених яблук з помідорами, якщо потрібно буде більше цієї закуски, збільшуйте кількість інгредієнтів. У процесі ферментації яблука потрібно зберігати за 20 градусів, а коли вони будуть готові, то ідеальна температура зберігання до 6 градусів тепла.

Мочені яблука з житнім борошном і гірчицею

Мочені яблука з житнім борошном і гірчицею / Фото: instagram.com/voevodinale/

Мочені яблука / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Яблука – 3 кг
  • Вода – 6 л
  • Житнє борошно – 100 г
  • Сіль – 50 г
  • Гірчиця (порошок) – 30 г
  • Цукор – 200 г
  • Листя смородини, винограду

Як приготувати:

  1. Яблука, листя смородини, винограду вимити. Ємність також добре помити, обшпарити окропом.
  2. Яблука викласти плодоніжками догори, кожен шар перекласти листям.
  3. Для маринаду в 1 л води розчинити гірчицю, сіль, цукор.
  4. Нагріти воду приблизно до 50 градусів і розчинити житнє борошно, помішуючи. Додати до маринаду і перемішати. Дати охолонути.
  5. З'єднати маринад з рештою води і залити яблука. Укрити марлею і поставити гніт.

Мочені яблука з капустою в банці

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Мочені яблука в банці / Фото: instagram.com/elena_matynina/

Інгредієнти (на 3-літрову банку):

  • Яблука
  • Сіль, цукру – по 1 ст. л.
  • Листя смородини, м'яти – по кілька шт.
  • Кардамон, гвоздика, сухий кріп – за смаком

Як приготувати:

  1. Банку простерилізувати. Яблука помити і витерти насухо.
  2. У каструлі нагріти 1,7 л води додати сіль і цукор, закип'ятити. Дати охолонути до 40 градусів.
  3. На дно викласти спеції і листя смородини, м'яту. Укласти яблука.
  4. Залити маринадом. і пов'язати горлечко банки марлею.
  5. Прибрати в прохолодне місце на місяць.

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Мочені яблука з горобиною

Мочені яблука з горобиною / Фото: instagram.com/lenok14047/

Інгредієнти:

  • Яблука – 3 кг
  • Сіль – 100 г
  • Цукор – 400 г
  • Суха гірчиця – 1 ст. л.
  • Перець духмяний – 5 шт.
  • Горобина червона – 200 г
  • Капустяне листя

Як приготувати:

  1. Підготувати ємність, ретельно вимивши її. На дно викласти капустяне листя. Потім – чисті яблука, горобину і перець.
  2. У 3 л води розвести гірчицю, сіль і перець, прокип'ятити. Щойно вода охолоне, залити маринадом.
  3. Накрити капустяним листям і укласти гніт. Залишить на 4 дні за кімнатної температури.
  4. Потім прибрати в прохолодне місце.

Мочені яблука з помідорами

Мочені яблука з помідорами / Фото: instagram.com/marinakirillova_letscook/

Інгредієнти на контейнер 1,5 літра:

  • Яблука – 5 шт.
  • Помідори – 300 г
  • Зелень кропу, петрушки – за смаком
  • Меліса – 1 гілочка
  • Чорний перець – 10-15 шт.
  • Насіння гірчиці – 1 ч. л.
  • Часник – 5-6 зуб.

Для розсолу на 1 літр:

  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Чисті помідори і яблука укласти в контейнер. Додати трави, гірчицю, часник і спеції.
  2. У воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння.
  3. Щойно вода трохи охолоне, залити яблука і прибрати в холодильник на 3 дні. За 3 дні яблука і помідори будуть готові.

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Мочені яблука на зиму

Мочені яблука / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Яблука
  • Вода – 8 л
  • Цукор, сіль – по 120 г

Як приготувати:

  1. Підготувати яблука. Розкласти в стерилізовані банки.
  2. У кип'яченій остиглій воді розчинити сіль и цукор, залити яблука.
  3. Закрити поліетиленовими кришками.
  4. Мочені яблука будуть готові за місяць.

Як заготовити на зиму запечений болгарський перець – дивіться у відео.

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