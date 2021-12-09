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Хрустящие яблочные колечки к завтраку – они обязательно поднимут настроение

Ирина Маслова
9 декабря, 07:01
Понятно, что яблоки будут нарезаться и обжариваться в кляре, он замешивается на кефире. При желании к кляру можно добавить немного корицы. Подавать колечки с йогуртом или сметаной

Есть яблоки просто так – вкусно, но не всегда интересно. А вот если их нарезать кольцами, обжарить в нежном кляре и подать со сметаной – абсолютно другое дело.

Такой завтрак обязательно улучшит настроение и вам, и вашим детям. К кляру добавляется немного ванильного сахара, по желанию это также может быть корица и лимонная цедра.

Яблочные колечки / Фото: instagram.com/narisovano/

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Фублогер narisovano рекомендует подавать свои колечки с йогуртом или сметаной.

Кстати, эти колечки может сопровождать яблочный макиато – рецепт, которого побил рекорд в TikTok.

Яблочные колечки

Ингредиенты:

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  • 2 крупных яблока;
  • 180 г кефира;
  • 100 г муки;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/4 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • ванилин (пакетик 1-2 г);
  • сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить:⠀

  1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и порезать колечками.
  2. Для кляра смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, содой и ванилином. Влить кефир и хорошо перемешать до однородности.
  3. Сковороду разогреть, влить масло. Каждое яблочное колечко обвалять в муке, после хорошо окунуть в кляр, чтобы тесто покрыло яблоко полностью. Сразу выложить колечко на сковороду. Жарить на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон.
  4. При подаче присыпать сахарной пудрой. Подавать со сметаной или йогуртом.