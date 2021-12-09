Хрустящие яблочные колечки к завтраку – они обязательно поднимут настроение

Есть яблоки просто так – вкусно, но не всегда интересно. А вот если их нарезать кольцами, обжарить в нежном кляре и подать со сметаной – абсолютно другое дело.
Такой завтрак обязательно улучшит настроение и вам, и вашим детям. К кляру добавляется немного ванильного сахара, по желанию это также может быть корица и лимонная цедра.
Яблочные колечки / Фото: instagram.com/narisovano/
Фублогер narisovano рекомендует подавать свои колечки с йогуртом или сметаной.
Кстати, эти колечки может сопровождать яблочный макиато – рецепт, которого побил рекорд в TikTok.
Яблочные колечки
Ингредиенты:
- 2 крупных яблока;
- 180 г кефира;
- 100 г муки;
- 2 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- ванилин (пакетик 1-2 г);
- сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить:⠀
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и порезать колечками.
- Для кляра смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, содой и ванилином. Влить кефир и хорошо перемешать до однородности.
- Сковороду разогреть, влить масло. Каждое яблочное колечко обвалять в муке, после хорошо окунуть в кляр, чтобы тесто покрыло яблоко полностью. Сразу выложить колечко на сковороду. Жарить на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон.
- При подаче присыпать сахарной пудрой. Подавать со сметаной или йогуртом.