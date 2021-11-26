Хворост на кефире – рецепт самых популярных советских хрустиков

Говорить о том, что хворост – изобретение советских хозяек – будет несправедливо. Подобная выпечка была и есть во многих странах.
Но случилось так, что крайне распространенной она стала в советские времена. В некоторых регионах Украины без хвороста не обходилась ни одна свадьба.
Хворост - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/_tut_food_/
Чтобы не делать его вручную, в 1980-ые можно было купить специальные формы, в народе их называли "розочками". С их помощью вырезали ажурные заготовки из теста перед жаркой.
Конечно, хворост не продавался в магазинах, столовых и кафетериях, как, к примеру, популярные в свое время молочные коржики. Это было домашнее лакомство. Калорийное, теперь для многих вредное, но любимое.
Рецептов было и есть много, tut_food предлагает использовать кефир.
Хворост на кефире
Ингредиенты:
- Кефир – 300 мл
- Сода – 1 ч. л.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – пакетик
- Соль – щепотка
- Мука – 3 ст.
- Сахарная пудра
- Растительное масло без запаха для жарки
Как приготовить:
- В кефир добавить соду и перемешать. Яйца с сахаром, ванилином и солью взбить венчиком. Добавить кефир с содой. Частями всыпать просеянную муку и замесить тесто. Оно должно немного липнуть к рукам.
- Выложить тесто на присыпанный мукой стол и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм и тоньше. Нарезать ромбиками.
- В каждом ромбике сделать надрез и вывернуть через него один угол заготовки.
- Жарить в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на бумажные салфетки, через некоторое время посыпать сахарной пудрой.