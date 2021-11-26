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Хмиз на кефірі – рецепт найпопулярніших радянських хрустиків

Ірина Маслова
26 листопада, 10:35
Головне завдання – максимально тонко розкочати тісто. Майже до прозорості. Потім – вирізати ромби, зробити надріз посередині та один кінець заготівлі вивернути через отвір

Казати про те, що хмиз – винахід радянських господинь – буде несправедливо. Подібна випічка була і є в багатьох країнах.

Але сталося так, що вкрай поширеною вона стала за радянських часів. У деяких регіонах України без хмизу не обходилося жодне весілля.

Хмиз - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/_tut_food_/

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Щоб не робити його вручну, у 1980-ті можна було купити спеціяльні форми, у народі їх називали "трояндочками". Ними вирізали ажурні заготівлі з тіста перед смаженням.

Звісно, хмиз не продавався в магазинах, їдальнях і кафетеріях, як, наприклад, популярні свого часу молочні коржики. Це були домашні ласощі. Калорійні, тепер для багатьох шкідливі, але улюблені.

Рецептів було і є багато, tut_food пропонує використати кефір.

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Хворост на кефірі

Інгредієнти:

  • Кефір – 300 мл
  • Сода – 1 ч. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Ванільний цукор – пакетик
  • Сіль – щіпка
  • Борошно – 3 ск.
  • Цукрова пудра
  • Олія без запаху для смаження

Як приготувати:

  1. У кефір додати соду і перемішати. Яйця з цукром, ваніліном та сіллю збити вінчиком. Додати кефір із содою. Частками всипати просіяне борошно та замісити тісто. Воно має трохи липнути до рук.
  2. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і розкачати в пласт завтовшки приблизно 5 мм і тонше. Нарізати ромбами.
  3. У кожному ромбі зробити надріз і вивернути через нього один кут заготівлі.
  4. Смажити в розігрітій олії до золотавої скоринки. Викласти на паперові серветки, за певний час посипати цукровою пудрою.