Хмиз на кефірі – рецепт найпопулярніших радянських хрустиків

Казати про те, що хмиз – винахід радянських господинь – буде несправедливо. Подібна випічка була і є в багатьох країнах.

Але сталося так, що вкрай поширеною вона стала за радянських часів. У деяких регіонах України без хмизу не обходилося жодне весілля.

Хмиз - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/_tut_food_/

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Щоб не робити його вручну, у 1980-ті можна було купити спеціяльні форми, у народі їх називали "трояндочками". Ними вирізали ажурні заготівлі з тіста перед смаженням.

Звісно, хмиз не продавався в магазинах, їдальнях і кафетеріях, як, наприклад, популярні свого часу молочні коржики. Це були домашні ласощі. Калорійні, тепер для багатьох шкідливі, але улюблені.

Рецептів було і є багато, tut_food пропонує використати кефір.

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Хворост на кефірі

Інгредієнти:

Кефір – 300 мл

Сода – 1 ч. л.

Яйця – 2 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Ванільний цукор – пакетик

Сіль – щіпка

Борошно – 3 ск.

Цукрова пудра

Олія без запаху для смаження

Як приготувати: