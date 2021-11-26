Хмиз на кефірі – рецепт найпопулярніших радянських хрустиків

Казати про те, що хмиз – винахід радянських господинь – буде несправедливо. Подібна випічка була і є в багатьох країнах.
Але сталося так, що вкрай поширеною вона стала за радянських часів. У деяких регіонах України без хмизу не обходилося жодне весілля.
Хмиз - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/_tut_food_/
Щоб не робити його вручну, у 1980-ті можна було купити спеціяльні форми, у народі їх називали "трояндочками". Ними вирізали ажурні заготівлі з тіста перед смаженням.
Звісно, хмиз не продавався в магазинах, їдальнях і кафетеріях, як, наприклад, популярні свого часу молочні коржики. Це були домашні ласощі. Калорійні, тепер для багатьох шкідливі, але улюблені.
Рецептів було і є багато, tut_food пропонує використати кефір.
Хворост на кефірі
Інгредієнти:
- Кефір – 300 мл
- Сода – 1 ч. л.
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Ванільний цукор – пакетик
- Сіль – щіпка
- Борошно – 3 ск.
- Цукрова пудра
- Олія без запаху для смаження
Як приготувати:
- У кефір додати соду і перемішати. Яйця з цукром, ваніліном та сіллю збити вінчиком. Додати кефір із содою. Частками всипати просіяне борошно та замісити тісто. Воно має трохи липнути до рук.
- Викласти тісто на присипаний борошном стіл і розкачати в пласт завтовшки приблизно 5 мм і тонше. Нарізати ромбами.
- У кожному ромбі зробити надріз і вивернути через нього один кут заготівлі.
- Смажити в розігрітій олії до золотавої скоринки. Викласти на паперові серветки, за певний час посипати цукровою пудрою.