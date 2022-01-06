И салат, и гарнир – рецепт постного блюда из грибов и консервированной фасоли

Фасоль для тех, кто придерживается поста, находка. Хотя о пользе бобовых и их питательности все давно в курсе.
Это универсальный продукт. В том смысле, что принимает к себе в соседство практически все.
Салат из шампиньонов и консервированной фасоли / Фото: instagram.com/viktoriia__sharaburiak/
Мы рассказывали, как приготовить острую фасоль с помидорами, теперь узнаем детали этого интересного салата.
Он действительно может выполнять функцию гарнира и самостоятельного блюда, ведь это очень сытно.
Рецепт украинского фудблогера viktoriia__sharaburiak не предусматривает конкретного количества ингредиентов, все рассчитывается по своему вкусу.
Салат из грибов и консервированной фасоли
Ингредиенты:
- шампиньоны;
- консервированная фасоль;
- кетчуп или томатная паста;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Обжарить шампиньоны вместе с солью и перцем до золотистого цвета.
- Туда же добавить добавить фасоль, немного кетчупа и томатной пасты, тушить несколько минут.
- Украсить зеленью.