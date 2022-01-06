І салат, і гарнір – рецепт пісної страви з грибів та консервованої квасолі

Квасоля для тих, хто дотримується посту, знахідка. Хоча про користь бобових та їхню поживність усі давно в курсі.
Це є універсальний продукт. У тому сенсі, що приймає до себе в сусідство практично все.
Салат із шампіньйонів та консервованої квасолі / Фото: instagram.com/viktoriia__sharaburiak/
Ми розповідали, як приготувати гостру квасолю з помідорами, тепер дізнаємося деталі цього цікавого салату.
Він справді може виконувати функцію гарніру та самостійної страви, адже це дуже ситно.
Рецепт української фудблогерки viktoriia__sharaburiak не передбачає конкретної кількості інгредієнтів, усе розраховується на свій смак.
Салат з грибів та консервованої квасолі
Інгредієнти:
- печериці;
- консервована квасоля;
- кетчуп або томатна паста;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Обсмажити печериці разом із сіллю та перцем до золотавого кольору.
- Туди ж додати додати квасолю, трохи кетчупу та томатної пасти, тушкувати кілька хвилин.
- Прикрасити зеленню.