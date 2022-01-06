І салат, і гарнір – рецепт пісної страви з грибів та консервованої квасолі

Квасоля для тих, хто дотримується посту, знахідка. Хоча про користь бобових та їхню поживність усі давно в курсі.

Це є універсальний продукт. У тому сенсі, що приймає до себе в сусідство практично все.

Салат із шампіньйонів та консервованої квасолі / Фото: instagram.com/viktoriia__sharaburiak/

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Ми розповідали, як приготувати гостру квасолю з помідорами, тепер дізнаємося деталі цього цікавого салату.

Він справді може виконувати функцію гарніру та самостійної страви, адже це дуже ситно.

Рецепт української фудблогерки viktoriia__sharaburiak не передбачає конкретної кількості інгредієнтів, усе розраховується на свій смак.

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Салат з грибів та консервованої квасолі

Інгредієнти:

печериці;

консервована квасоля;

кетчуп або томатна паста;

сіль, перець.

Як приготувати: