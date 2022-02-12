Иранский тах чин: как приготовить красивую слоистую запеканку-плов

Рецептов с таким процессом – отварить, а потом запечь рис – существует много. Один из них рис "Чарльстон", который запекается в томатной пасте.

Тах чин – гордость кухни Ирана, запеканка роскошна и состоит из трех слоев: рис, мясо и снова рис.

Иранская запеканка тах чин / Фото: instagram.com/persia_ncuisine/

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Традиционно используется баранина, но можно брать курицу или другое мясо.

Еще присутствуют сухофрукты (соединяются с мясом), их берите по вкусу. Здесь стоит написать о том, что на Востоке любят сочетание пряного мяса и сладкого изюма и кураги.

Что касается специй, то это зира и кориандр. Можно использовать набор специй для плова. Она сухофрукты к своей запеканке не включила.

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Рецепт со страницы фудблогера shashkinaelena.

Иранская запеканка тах чин

Иранская запеканка тах чин / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

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масло оливковое;

лук – 2 шт.;

баранина (или другое мясо, курица) – 850 г;

зира – 2,5 ч. л.;

кориандр молотый – 1,5 ч. л.;

чеснок – 2 зуб.;

петрушка – пучок;

рис басмати – 500 г;

йогурт – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

масло сливочное – 25 г;

зерна граната – для подачи.

Как приготовить греческую запеканку из макарон и фарша – пастицио – узнаете здесь.

Способ приготовления: