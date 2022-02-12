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Иранский тах чин: как приготовить красивую слоистую запеканку-плов

Ирина Маслова
12 февраля, 14:26
Перед запеканием укладывается следующим образом – рис, мясо, рис. Причем отваренный рис перед этим заправлется соусом из натурального йогурта, яйца и лимонного сока

Рецептов с таким процессом – отварить, а потом запечь рис – существует много. Один из них рис "Чарльстон", который запекается в томатной пасте.

Тах чин – гордость кухни Ирана, запеканка роскошна и состоит из трех слоев: рис, мясо и снова рис.

Иранская запеканка тах чин / Фото: instagram.com/persia_ncuisine/

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Традиционно используется баранина, но можно брать курицу или другое мясо.

Еще присутствуют сухофрукты (соединяются с мясом), их берите по вкусу. Здесь стоит написать о том, что на Востоке любят сочетание пряного мяса и сладкого изюма и кураги.

Что касается специй, то это зира и кориандр. Можно использовать набор специй для плова. Она сухофрукты к своей запеканке не включила.

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Рецепт со страницы фудблогера shashkinaelena.

Иранская запеканка тах чин

Иранская запеканка тах чин / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

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  • масло оливковое;
  • лук – 2 шт.;
  • баранина (или другое мясо, курица) – 850 г;
  • зира – 2,5 ч. л.;
  • кориандр молотый – 1,5 ч. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • петрушка – пучок;
  • рис басмати – 500 г;
  • йогурт – 250 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • масло сливочное – 25 г;
  • зерна граната – для подачи.

Как приготовить греческую запеканку из макарон и фарша – пастицио – узнаете здесь.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать кусочками 2-3 см. Лук и чеснок мелко нарезать. Разогреть в большой сковороде оливковое масло, пассеровать лук 10 минут.
  2. Добавить мясо, подрумянить в течение 5-8 минут. Добавить зиру, кориандр и чеснок.
  3. Налить горячий бульон (или кипяток), чтобы полностью закрыть мясо. Тушить под крышкой 1,5 часа. Снять крышку и уварить до консистенции густой подливы. Добавить бОльшую часть нарубленной петрушки.
  4. Рис отварить в подсоленной воде почти до готовности. Остудить.
  5. Соединить йогурт, яйцо и лимонный сок, вмешать в рис.
  6. Духовку разогреть до 190 градусов. Смазать глубокую форму сливочным маслом. Выложить половину риса. Выложить мясо. Выложить рис. Накрыть фольгой и запекать один час.
  7. Снять фольгу и запекать еще 45 минут. Накрыть форму большой тарелкой и быстро перевернуть.
  8. При подаче посыпать рубленой петрушкой и зернами граната.