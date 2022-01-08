Испанский пирог "Сантьяго" – вместо муки нужно 250 граммов миндаля

В каждой стране и в каждом регионе страны есть десерт, которым там гордятся и который заслуживает особого внимания.
Баски с большим трепетом относятся к своему пирогу с ягодами и заварным кремом, в испанской Галисии есть миндальный пирог "Сантьяго".
Испанский пирог "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/
Ароматный и нежный он появился в Средневековье, назван в честь апостола Сантьяго (Святого Иакова). Украшается тогда и сейчас сахарной пудрой в форме креста ордена Сантьяго. Его готовили только очень обеспеченным людям, ведь миндаль в те времена был крайне дорогим.
Сегодня этот красивый пирог можно легко приготовить дома, для его основы нужно 250 граммов измельченного миндаля.
Автор рецепта positivo_travel советует накрывать фольгой пирог во время выпекания и оставить его до полного остывания в духовке.
Испанский пирог "Сантьяго"
Ингредиенты:
- Миндаль, сахар – по 250 г
- Яйцо – 4 шт.
- Кофейный ликер – 30 мл
- Лимонная цедра – 3-4 ч. л.
- Сахарная пудра – для декора
Как приготовить:
- Миндаль залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Очистить и подсушить в духовке и измельчить. Должна получиться миндальная крупка.
- Яйца взбить до образования пышной пены, продолжая взбивать, добавить частями сахар.
- Ввести измельченный миндаль частям, двигая венчик снизу вверх.
- На дно формы с разъемными боками уложить лист бумаги для выпечки. Дно и бока формы смазать сливочным маслом и припудрить мукой.
- Вылить тесто и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на средний уровень. Выпекать 25-30 минут. Если верх начнет подгорать – накрыть фольгой.
- Готовый пирог оставить остывать в форме. Когда пирог остынет, переложить на тарелку и украсить сахарной пудрой.