Испанский пирог "Сантьяго" – вместо муки нужно 250 граммов миндаля

В каждой стране и в каждом регионе страны есть десерт, которым там гордятся и который заслуживает особого внимания.

Баски с большим трепетом относятся к своему пирогу с ягодами и заварным кремом, в испанской Галисии есть миндальный пирог "Сантьяго".

Испанский пирог "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/

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Ароматный и нежный он появился в Средневековье, назван в честь апостола Сантьяго (Святого Иакова). Украшается тогда и сейчас сахарной пудрой в форме креста ордена Сантьяго. Его готовили только очень обеспеченным людям, ведь миндаль в те времена был крайне дорогим.

Сегодня этот красивый пирог можно легко приготовить дома, для его основы нужно 250 граммов измельченного миндаля.

Автор рецепта positivo_travel советует накрывать фольгой пирог во время выпекания и оставить его до полного остывания в духовке.

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Испанский пирог "Сантьяго"

Ингредиенты:

Миндаль, сахар – по 250 г

Яйцо – 4 шт.

Кофейный ликер – 30 мл

Лимонная цедра – 3-4 ч. л.

Сахарная пудра – для декора

Как приготовить: