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Итальянская запеканка мильяччо – нужны творожный сыр, манка и апельсин

Ирина Маслова
2 декабря, 07:03
Чаще всего ее готовят в Неаполе и окрестностях. Традиционно используют рикотту, но ее можно заменить другим сыром. Особенность – яркий цитрусовый вкус и аромат

Отчетливый цитрусовый аромат и яркий насыщенный вкус – это все о мильяччо, одной из самых красивых итальянских запеканок или пирогов, как удобно.

Традиционно используется рикотта, но если будет творожный сыр, то хуже от этого мильяччо не станет.

Итальянская запеканка мильяччо / Фото: instagram.com/katerinamyers/

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Важно – хорошо взбить массу перед выпеканием, а цедру апельсина, которая добавляется в тесто, максимально мелко натереть.

По словам фудблогера kalabukhovazamira, мильяччо стоит считать готовым, когда во время выпекания он покрывается красивыми трещинками.

В общем, еще одна позиция к списку ярких и красивых запеканок у вас есть.

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Запеканка мильяччо – рецепт

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 200 г
  • Молоко – 500 мл
  • Вода – 200 мл
  • Рикотта – 250 г
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Масло сливочное – 40 г
  • Лимон – половина
  • Цедра одного апельсина
  • Экстракт ванилина или ванильный сахар

Как приготовить:

  1. Молоко, воду, цедру лимона (ломтики) и сливочное масло довести до кипения в сотейнике. Цедру убрать и добавить манку. Тщательно перемешать и охладить.
  2. Яйца взбить с сахаром, ванилином, цедрой апельсина. Добавить рикотту, массу из манки. Хорошо взбить миксером.
  3. Форму смазать маслом, вылить тесто.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.