Итальянская запеканка мильяччо – нужны творожный сыр, манка и апельсин

Отчетливый цитрусовый аромат и яркий насыщенный вкус – это все о мильяччо, одной из самых красивых итальянских запеканок или пирогов, как удобно.

Традиционно используется рикотта, но если будет творожный сыр, то хуже от этого мильяччо не станет.

Итальянская запеканка мильяччо / Фото: instagram.com/katerinamyers/

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Важно – хорошо взбить массу перед выпеканием, а цедру апельсина, которая добавляется в тесто, максимально мелко натереть.

По словам фудблогера kalabukhovazamira, мильяччо стоит считать готовым, когда во время выпекания он покрывается красивыми трещинками.

В общем, еще одна позиция к списку ярких и красивых запеканок у вас есть.

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Запеканка мильяччо – рецепт

Ингредиенты:

Манная крупа – 200 г

Молоко – 500 мл

Вода – 200 мл

Рикотта – 250 г

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 200 г

Масло сливочное – 40 г

Лимон – половина

Цедра одного апельсина

Экстракт ванилина или ванильный сахар

Как приготовить: