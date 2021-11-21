Не знаете, куда деть тыкву – приготовьте отличную запеканку на рикотте

Кроме рикотты и тыквенного пюре, для запеканки нужна манка и молоко. Манку нужно будет подержать в нем некоторое время. Есть ее можно как в холодном, так и в горячем виде

Тыквенная запеканка на рикотте / Фото: instagram.com/narisovano/

Для начала – рикотту можно приготовить дома, она ничем не уступает магазинной. Чтобы получить вкусное тыквенное пюре, овощ лучше запечь.

Запеканка получается очень нежной и вкусной. Если будет желание усилить ее аромат, возьмите немного корицы.

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Фудблогер narisovano рекомендует есть ее как в горячем, так и в холодном виде. Даже больше в холодном, так она похожа по вкусу на чизкейк.

Тыквенная запеканка на рикотте

Ингредиенты:⠀

100 г тыквенного пюре (запечь тыкву);

250 г мягкой рикотты;

50 г сахара;

2 яйца;

200 мл теплого молока;

100 г манки;

ванилин;

1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

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