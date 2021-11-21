Не знаете, куда деть тыкву – приготовьте отличную запеканку на рикотте

Для начала – рикотту можно приготовить дома, она ничем не уступает магазинной. Чтобы получить вкусное тыквенное пюре, овощ лучше запечь.
Запеканка получается очень нежной и вкусной. Если будет желание усилить ее аромат, возьмите немного корицы.
Фудблогер narisovano рекомендует есть ее как в горячем, так и в холодном виде. Даже больше в холодном, так она похожа по вкусу на чизкейк.
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Тыквенная запеканка на рикотте
Ингредиенты:⠀
- 100 г тыквенного пюре (запечь тыкву);
- 250 г мягкой рикотты;
- 50 г сахара;
- 2 яйца;
- 200 мл теплого молока;
- 100 г манки;
- ванилин;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить:
- Манку залить теплым молоком, перемешать и оставить на 20 минут.
- Тыкву, рикотту и сахар взбить в блендере.
- К массе добавить яйца, перемешать. Добавить ванилин и разрыхлитель, перемешать.
- Влить молоко с манкой, перемешать.
- Форму смазать маслом, вылить тесто.
- Поставить в заранее разогретую до 160 градусов духовку на средний уровень. На нижний уровень поставить противень с водой.
- Запекать 40 минут. Дать немного постоять в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.⠀
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