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Не знаете, куда деть тыкву – приготовьте отличную запеканку на рикотте

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 ноября, 09:01
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Кроме рикотты и тыквенного пюре, для запеканки нужна манка и молоко. Манку нужно будет подержать в нем некоторое время. Есть ее можно как в холодном, так и в горячем виде
Тыквенная запеканка на рикотте
Тыквенная запеканка на рикотте / Фото: instagram.com/narisovano/

Для начала – рикотту можно приготовить дома, она ничем не уступает магазинной. Чтобы получить вкусное тыквенное пюре, овощ лучше запечь.

Запеканка получается очень нежной и вкусной. Если будет желание усилить ее аромат, возьмите немного корицы.

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Фудблогер narisovano рекомендует есть ее как в горячем, так и в холодном виде. Даже больше в холодном, так она похожа по вкусу на чизкейк.

Тыквенная запеканка на рикотте

Ингредиенты:⠀

  • 100 г тыквенного пюре (запечь тыкву);
  • 250 г мягкой рикотты;
  • 50 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 200 мл теплого молока;
  • 100 г манки;
  • ванилин;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

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  1. Манку залить теплым молоком, перемешать и оставить на 20 минут.
  2. Тыкву, рикотту и сахар взбить в блендере.
  3. К массе добавить яйца, перемешать. Добавить ванилин и разрыхлитель, перемешать.
  4. Влить молоко с манкой, перемешать.
  5. Форму смазать маслом, вылить тесто.
  6. Поставить в заранее разогретую до 160 градусов духовку на средний уровень. На нижний уровень поставить противень с водой.
  7. Запекать 40 минут. Дать немного постоять в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.⠀

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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