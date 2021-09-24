Сырники и запеканки с тыквой – идеи для солнечного завтрака

Сырники можно традиционно обжарить, а можно запечь в духовке. Тыква сладковата, учитывайте это, когда будете добавлять сахар. Для запеканки нужно приготовить две массы – творожную и тыквенную

Рецепты сырников и запеканок с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы пробовали разные сырники, а до сырников и запеканок с тыквой руки не доходили, то сейчас лучшее для этого время. Нужно будет заранее позаботиться о тыквенном пюре, лучше всего ее запечь. Можно и отварить. Ну и о домашнем твороге, он должен быть в меру плотным и хорошо протертым через сито.

Сырники с тыквой на рисовой муке

Сырники с тыквой на рисовой муке / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

Творог – 180 г

Тыквенное пюре густое – 200 г

Рисовая мука – 50 г

Желток – 1 шт.

Сахар или мед – по вкусу

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Тыкву запечь до мягкости, измельчить в пюре. Творог размять, соединить с тыквой. Добавить желток, соль, сахар или мед и перемешать до однородности. Добавить муку, перемешать и убрать в холодильник на полчаса. Сформировать сырники, жарить на медленном огне до готовности.

Сырники с тыквой и изюмом

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Сырники с тыквой и изюмом / Фото: instagram.com/pp_hudeem_bez_diet86/

Ингредиенты:

Творог – 250 г

Тыква – 100 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Крупа манная – 15 г

Соль – 1 щепотка

Сахар, мед – по вкусу

Корица – 1 ч. л.

Мука – 75 г

Изюм – по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву очистить, нарезать кубиками, отварить и измельчить блендером. Изюм залить кипятком, через 5 минут промыть. Творог размять вилкой или пропустить через сито, добавить яйца, соль, сахар, тыкву и манку. Оставить на 20 минут. Добавить муку, изюм и снова перемешать. Сформировать сырники Жарить с двух сторон до золотистого цвета.

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Сырники с тыквой в духовке

Сырники в духовке с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Тыква, домашний творог – по 500 г

Сахар – 2-3 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Манка – 3 ст. л.

Яйцо – 3 шт.

Щепотка соды

Ванильный сахар

Способ приготовления:

Нарезанную тыкву запечь при 200 градусах до мягкости. Остудить, собрать пюре в миску. Отдельно взбить яйца с творогом и сахаром, добавить к тыквенной мякоти. Растопить и влить сливочное масло, перемешать. Добавить манку и ванильный сахар, перемешать. Разложить тесто в силиконовые формочки для кексов, заполнив на две трети. Разогреть духову до 180 градусов, выпекать 20 минут. Уменьшить огонь и следить, чтобы сырники не подгорели. Подавать со сметаной или йогуртом.

Творожная запеканка с тыквой

Творожная запеканка с тыквой / Фото: instagram.com/jul.pov/

Ингредиенты:

Творог – 600 г

Сметана – 2 ст. л.

Сахар – 180 г

Кукурузный крахмал – 6 ст. л.

Тыквенное пюре – 500 г

Яйца – 4 шт.

Цедра лимона, ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Творог протереть через сито или пробить блендером. Тыкву отварить или запечь в духовке и пюрировать. Смешать творог, 100 г сахара и ванильный сахар. Добавить 2 яйца, сметану и 3 ст. л. кукурузного крахмала. Перемешать. В другой емкости смешать тыквенное пюре, 80 г сахара, цедру лимона, 2 яйца и 3 ст. л. кукурузного крахмала. Разогреть духовку до 170 градусов, форму застелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом и присыпать сахаром. На дно формы налить 2 ст. л. творожной массы, сверху 2 ст. л. тыквенной и так до конца, чередуя. С помощью зубочистки сделать узор. Запекать примерно 45 минут.

Здесь узнаете, как приготовить сырники по советам лучших кулинаров страны.