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Сырники и запеканки с тыквой – идеи для солнечного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 сентября, 07:01
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Сырники можно традиционно обжарить, а можно запечь в духовке. Тыква сладковата, учитывайте это, когда будете добавлять сахар. Для запеканки нужно приготовить две массы – творожную и тыквенную
Рецепты сырников и запеканок с тыквой
Рецепты сырников и запеканок с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы пробовали разные сырники, а до сырников и запеканок с тыквой руки не доходили, то сейчас лучшее для этого время. Нужно будет заранее позаботиться о тыквенном пюре, лучше всего ее запечь. Можно и отварить. Ну и о домашнем твороге, он должен быть в меру плотным и хорошо протертым через сито.

Сырники с тыквой на рисовой муке

Сырники с тыквой на рисовой муке
Сырники с тыквой на рисовой муке / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

  • Творог – 180 г
  • Тыквенное пюре густое – 200 г
  • Рисовая мука – 50 г
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар или мед – по вкусу
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Тыкву запечь до мягкости, измельчить в пюре.
  2. Творог размять, соединить с тыквой. Добавить желток, соль, сахар или мед и перемешать до однородности.
  3. Добавить муку, перемешать и убрать в холодильник на полчаса.
  4. Сформировать сырники, жарить на медленном огне до готовности.

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Сырники с тыквой и изюмом

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Сырники с тыквой и изюмом
Сырники с тыквой и изюмом / Фото: instagram.com/pp_hudeem_bez_diet86/

Ингредиенты:

  • Творог – 250 г
  • Тыква – 100 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Крупа манная – 15 г
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахар, мед – по вкусу
  • Корица – 1 ч. л.
  • Мука – 75 г
  • Изюм – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить, нарезать кубиками, отварить и измельчить блендером. Изюм залить кипятком, через 5 минут промыть.
  2. Творог размять вилкой или пропустить через сито, добавить яйца, соль, сахар, тыкву и манку. Оставить на 20 минут.
  3. Добавить муку, изюм и снова перемешать. Сформировать сырники
  4. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.
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Сырники с тыквой в духовке

Сырники в духовке с тыквой
Сырники в духовке с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыква, домашний творог – по 500 г
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Манка – 3 ст. л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Щепотка соды
  • Ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Нарезанную тыкву запечь при 200 градусах до мягкости. Остудить, собрать пюре в миску.
  2. Отдельно взбить яйца с творогом и сахаром, добавить к тыквенной мякоти. Растопить и влить сливочное масло, перемешать.
  3. Добавить манку и ванильный сахар, перемешать.
  4. Разложить тесто в силиконовые формочки для кексов, заполнив на две трети.
  5. Разогреть духову до 180 градусов, выпекать 20 минут. Уменьшить огонь и следить, чтобы сырники не подгорели.
  6. Подавать со сметаной или йогуртом.

Творожная запеканка с тыквой

Творожная запеканка с тыквой
Творожная запеканка с тыквой / Фото: instagram.com/jul.pov/

Ингредиенты:

  • Творог – 600 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сахар – 180 г
  • Кукурузный крахмал – 6 ст. л.
  • Тыквенное пюре – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Цедра лимона, ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито или пробить блендером. Тыкву отварить или запечь в духовке и пюрировать.
  2. Смешать творог, 100 г сахара и ванильный сахар. Добавить 2 яйца, сметану и 3 ст. л. кукурузного крахмала. Перемешать.
  3. В другой емкости смешать тыквенное пюре, 80 г сахара, цедру лимона, 2 яйца и 3 ст. л. кукурузного крахмала.
  4. Разогреть духовку до 170 градусов, форму застелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом и присыпать сахаром.
  5. На дно формы налить 2 ст. л. творожной массы, сверху 2 ст. л. тыквенной и так до конца, чередуя. С помощью зубочистки сделать узор.
  6. Запекать примерно 45 минут.

Здесь узнаете, как приготовить сырники по советам лучших кулинаров страны.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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