Сырники и запеканки с тыквой – идеи для солнечного завтрака

Если вы пробовали разные сырники, а до сырников и запеканок с тыквой руки не доходили, то сейчас лучшее для этого время. Нужно будет заранее позаботиться о тыквенном пюре, лучше всего ее запечь. Можно и отварить. Ну и о домашнем твороге, он должен быть в меру плотным и хорошо протертым через сито.
Сырники с тыквой на рисовой муке
Ингредиенты:
- Творог – 180 г
- Тыквенное пюре густое – 200 г
- Рисовая мука – 50 г
- Желток – 1 шт.
- Сахар или мед – по вкусу
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Тыкву запечь до мягкости, измельчить в пюре.
- Творог размять, соединить с тыквой. Добавить желток, соль, сахар или мед и перемешать до однородности.
- Добавить муку, перемешать и убрать в холодильник на полчаса.
- Сформировать сырники, жарить на медленном огне до готовности.
Сырники с тыквой и изюмом
Ингредиенты:
- Творог – 250 г
- Тыква – 100 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Крупа манная – 15 г
- Соль – 1 щепотка
- Сахар, мед – по вкусу
- Корица – 1 ч. л.
- Мука – 75 г
- Изюм – по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву очистить, нарезать кубиками, отварить и измельчить блендером. Изюм залить кипятком, через 5 минут промыть.
- Творог размять вилкой или пропустить через сито, добавить яйца, соль, сахар, тыкву и манку. Оставить на 20 минут.
- Добавить муку, изюм и снова перемешать. Сформировать сырники
- Жарить с двух сторон до золотистого цвета.
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Сырники с тыквой в духовке
Ингредиенты:
- Тыква, домашний творог – по 500 г
- Сахар – 2-3 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г
- Манка – 3 ст. л.
- Яйцо – 3 шт.
- Щепотка соды
- Ванильный сахар
Способ приготовления:
- Нарезанную тыкву запечь при 200 градусах до мягкости. Остудить, собрать пюре в миску.
- Отдельно взбить яйца с творогом и сахаром, добавить к тыквенной мякоти. Растопить и влить сливочное масло, перемешать.
- Добавить манку и ванильный сахар, перемешать.
- Разложить тесто в силиконовые формочки для кексов, заполнив на две трети.
- Разогреть духову до 180 градусов, выпекать 20 минут. Уменьшить огонь и следить, чтобы сырники не подгорели.
- Подавать со сметаной или йогуртом.
Творожная запеканка с тыквой
Ингредиенты:
- Творог – 600 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Сахар – 180 г
- Кукурузный крахмал – 6 ст. л.
- Тыквенное пюре – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Цедра лимона, ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито или пробить блендером. Тыкву отварить или запечь в духовке и пюрировать.
- Смешать творог, 100 г сахара и ванильный сахар. Добавить 2 яйца, сметану и 3 ст. л. кукурузного крахмала. Перемешать.
- В другой емкости смешать тыквенное пюре, 80 г сахара, цедру лимона, 2 яйца и 3 ст. л. кукурузного крахмала.
- Разогреть духовку до 170 градусов, форму застелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом и присыпать сахаром.
- На дно формы налить 2 ст. л. творожной массы, сверху 2 ст. л. тыквенной и так до конца, чередуя. С помощью зубочистки сделать узор.
- Запекать примерно 45 минут.
Здесь узнаете, как приготовить сырники по советам лучших кулинаров страны.