Італійська запіканка мільячо – потрібні вершковий сир, манка та апельсин

Яскравий цитрусовий аромат і насичений смак – це все про мільячо, одну з найкрасивіших італійських запіканок або пирогів, як зручно.

Традиційно використовується рикота, але якщо буде вершковий сир, то гірше від цього мільячо не стане.

Італійська запіканка мільячо / Фото: instagram.com/katerinamyers/

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Важливо – добре збити масу перед випіканням, а цедру апельсина, яка додається до тіста, максимально дрібно натерти.

За словами фудблогеркм kalabukhovazamira мільячо варто вважати готовим, коли під час випікання він покривається красивими тріщинами.

Словом, ще одна позиція до списку яскравих та красивих запіканок у вас є.

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Запіканка мільячо – рецепт

Інгредієнти:

Манна крупа – 200 г

Молоко – 500 мл

Вода – 200 мл

Рикота – 250 г

Яйце – 4 шт.

Цукор – 200 г

Масло вершкове – 40 г

Лимон – половина

Цедра одного апельсина

Екстракт ваніліну або ванільний цукор

Як приготувати: