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Пончики зепполе с заварным кремом – готовятся быстро, съедаются в секунду

Ирина Маслова
20 ноября, 15:10
Готовят их из заварного теста. Зепполе можно жарить во фритюрнице или запекать, а украшаются они сахарной пудрой, нежным заварным кремом и десертной вишенкой или каплей варенья

Зепполе – традиционное итальянское лакомство. Больше всего их любят в Неаполе. Традиционное, потому что этими хрустящими пончиками или пирожными, здесь непринципиально, угощаются в День Святого Иосифа, который католики празднуют 19 марта.

В отличие от французских крошечных пончиков бенье, зепполе большие, в диаметре около 10 сантиметров.

Итальянские пончики зепполе / Фото: instagram.com/pasticceriadelucaegidio

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И еще одна прелесть: покрывают их заварным кремом или кремом из меда и сливочного масла, а сверху кладется десертная вишенка.

Вместо муки для заварного теста alinapiccina предлагает взять рисовый крахмал, так крем будет воздушнее.

Зепполе – рецепт

Ингредиенты для теста:

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  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 160 г
  • Сливочное масло – 90 г
  • Вода – 200 мл
  • Соль – щепотка

Для крема:

  • Молоко цельное – 500 г
  • Сахар – 130 г
  • Желтки (около 7 шт.) – 125 г
  • Рисовый крахмал – 40 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Цедра половины лимона
  • Сахарная пудра, десертная вишня – для украшения

Как приготовить:

  1. Для крема соединить крахмал, сахар, ванильный сахар, желтки. Растереть в однородную смесь. Вливать теплое молоко частями, постоянно помешивая.
  2. Готовить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая венчиком. В конце добавить ванильный сахар и цедру. Накрыть в контакт пищевой пленкой и остудить.
  3. Разогреть масло и воду в кастрюле. После того, как закипит, уменьшить огонь до минимума. Добавить просеянную муку и деревянной лопаткой замесить тесто. Когда тесто полностью отойдет от стенок, снять с огня.
  4. Переложить тесто в миску и продолжать мешать, пока не перестанет идти пар.
  5. Добавить щепотку соли, ввести яйца по одному и перемешивать, пока смесь не станет однородной и густой.
  6. Поместить тесто в кондитерский мешок. Выстелить противень пергаментной бумагой и с помощью кондитерского мешка сделать пончики. Для каждого нужно будет сделать два неполных витка, один поверх другого, чтобы получился круг диаметром около 10 см.
  7. Выпекать при 200 градусах в течение 10 минут, затем – при 180 градусах 25 минут на режиме верх/низ. Дать остыть.
  8. Используя кондитерский мешок с узкой насадкой, проткнуть каждый зепполе в нескольких местах и заполнить кремом. Можно разрезать поперек и смазать кремом.
  9. Выдавить немного крема в центр каждого пончика и поместить на каждый вишню. Посыпать сахарной пудрой.